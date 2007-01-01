Афиша Обнинск
Шапша с жителями Боровска и митрополитом открыли отреставрированный храм
Общество

Шапша с жителями Боровска и митрополитом открыли отреставрированный храм

Дмитрий Ивьев
27.10, 07:00
144
В Боровске завершилась реставрация Собора Покрова Пресвятой Богородицы, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша

Глава региона вместе с местными жителями, митрополитом Корнилием и почётными гостями принял участие в открытии обновлённого храма.

Строители и реставраторы почти пять лет работали над восстановлением здания начала XX века, стремясь с максимальной бережностью воссоздать его первоначальный облик. Финансирование работ стало возможным благодаря государственной программе «Развитие культуры» при поддержке Правительства и Министерства культуры Российской Федерации.

Губернатор подчеркнул, что старообрядческий Покровский собор вновь стал украшением города и заметен со всех высоких точек Боровска. По его словам, возрождение храма - знаковое событие, ведь он был построен в честь 100-летия победы в Отечественной войне 1812 года.

Шапша выразил уверенность в том, что сохранение памяти об истории, предках и духовных корнях укрепит верующее сообщество, а обновлённый собор станет важным центром духовного притяжения для тысяч паломников и туристов.

