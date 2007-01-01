Атака отбита: 42 БПЛА уничтожили в Калужской области
Утром понедельника 27 октября, Минобороны РФ сообщило об уничтожении 42-х беспилотников в небе региона.
ГУ МЧС по Калужской области в седьмом часу утра дало отбой беспилотной опасности, объявленной накануне.
Всего же в ходе отражения массированной атаки ПВО уничтожили за ночь 193 БПЛА в следующих регионах
Направление на Москву и ЦФО:
- Московский регион: 40 (в т.ч. 34 на Москву)
- Калужская область: 42
- Тульская область: 32
- Брянская область: 47
Приграничные и южные регионы:
- Курская область: 10
- Белгородская область: 1
- Ростовская область: 4
- Воронежская область: 4
Другие регионы (11 БПЛА): Орловская, Оренбургская, Тамбовская, Липецкая, Самарская области.
UPD. Беспилотники повредили 5 зданий.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь