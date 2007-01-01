Афиша Обнинск
Атака отбита: 42 БПЛА уничтожили в Калужской области
Новость дня Общество

Атака отбита: 42 БПЛА уничтожили в Калужской области

27.10, 08:01
0 1824
Утром понедельника 27 октября, Минобороны РФ сообщило об уничтожении 42-х беспилотников в небе региона.

ГУ МЧС по Калужской области в седьмом часу утра дало отбой беспилотной опасности, объявленной накануне.

Всего же в ходе отражения массированной атаки ПВО уничтожили за ночь 193 БПЛА в следующих регионах

Направление на Москву и ЦФО:

  • Московский регион: 40 (в т.ч. 34 на Москву)
  • Калужская область: 42
  • Тульская область: 32
  • Брянская область: 47

Приграничные и южные регионы:

  • Курская область: 10
  • Белгородская область: 1
  • Ростовская область: 4
  • Воронежская область: 4

Другие регионы (11 БПЛА): Орловская, Оренбургская, Тамбовская, Липецкая, Самарская области.

UPD. Беспилотники повредили 5 зданий.

