В Калужской области сбили три беспилотника, но возможно это еще не все
Новость дня Общество

В Калужской области сбили три беспилотника, но возможно это еще не все

26.10, 19:06
0 1528
Как мы уже писали ранее, сегодня, 26 октября, ГУ МЧС по Калужской области оповестило калужан и жителей области об опасности атаки БПЛА.

По последним данным ПВО сбили по одному дрону на территории Ульяновского, Сухиничского и Жуковского районов. Режим опасности беспилотной атаки пока продолжает действовать.

- По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - сообщает губернатор Калужской области Владислав Шапша.

