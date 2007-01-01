Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанка попросила установить общественный туалет в сквере Волкова
Общество

Калужанка попросила установить общественный туалет в сквере Волкова

Евгения Родионова
26.10, 16:42
0 167
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В субботу, 25 октября, жительница Калуги оставила под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой установить в сквере Волкова современные модульные туалеты.

По её словам, за последние два года территория хорошо развивается и совершенствуется, но не хватает дополнительных туалетных кабинок.

— Почему на таком большом пространстве всего лишь один туалет, да и тот на Яченской набережной? На все зоны должно быть, как минимум, три общественных уборных. И не одному гендерно-нейтральному унитазу, а современные модульные туалеты на трёх-четырёх человек для женского и мужского пола, - рассказала горожанка.

Администрация города Калуги дала ответ:

— Недалеко от дома Циолковского стоят две мобильные туалетные кабинки. Дополнительные пока устанавливать не планируется.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlMvMzJZMnlPS1YrYk9XRnFYZnhib3c9PSIsInZhbHVlIjoiRisyQTNaWlgzK0w2bVQ1T0pOUnZyeHZJU3ZQbHIrN3JUZ1g5OC9UVTNlZnJ3bUlVR0ZzaWplYlhvRU91RnFQMlpVVG5FSFhUYmZVOFRzODUwekVUdm9kRVE1QzViN3lldFFHcFJPZGxpSVBhMWgzYzJZcDlhT3czU3JhRGFHMFp1Q2orNTUza1NZb21hOWNvdmQrYWVPVnNIVVhjK2RZRExSSGg4U2EzQW9RRS9NcGlYdmNpVG1yQWZDWVlmUy9yRUoxSnFuTnc5UStYbkdMY1kzK2c0b1JMVGpVc3JieFd2QjZQSHcyYlJNZUFZdHNyK2J6ZTNMZE5UTzluZlgzcFE4NmpJZW9zZzAzeGQ5ZVNsT0prT2NMS3UxRWY3RG9nakxmNzNPRjVrRnFqYVNNY2owR2xSSjNJRUNHM1JLRWRPYkJZSjJXN3VmMlJNdEZCb3BUczdseFFiWlhUY2oxUFA2T1NBajZxa0hGdFFsaWR4cUVsVXRySHZOODdoemkvWWllNmhucFZudlQ3Vm1LZVBTN0h0SFhuV1luais2MGRYVnN1a3pBUUxIOTVYbTkzaVpud2FEVlJqbFZvYitVeiIsIm1hYyI6ImZjMDU3NTE1N2Q0ZjA4Y2MxYWEyYjhhZDcwODFkNmJkZTgxMmRhNzViZjk4NjI1MDUyOTQ3MDExODU4ZjIwNzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVPV1grWkxyaTY1S2lzanhCVDIrQ1E9PSIsInZhbHVlIjoiTXIrR3ptT0NhV1ZxaFFEakVWdHRqc3hyOHo1WlFBSndlZzAxb2xrN2JWQkZvcGNLekl4SENNaThDb2NUY2o0aFJjbDIxbVpaRm5TVWVtdHBpRG1YdnNaTDVUdzZ2bmx0ZXUvNk9VVXVPS3JaWDUwS3YyTWU1R0RsaGJJOENUbkkvU1IzTVlDRlZkelZCc0FuejFYU0c3YWkzQkZtNEtCVHY3MURZdnozM0NoK3IySzJkNlcvdTlXbTBpWkcyVW9XdmlCTFE0MzFSZ3d3dGpkMStmWGkwRDc2dzVNUnd6dFJPVWxUREIrUUhoM2JuZS9vMGg2T0JNNTUrTVdNVnRKeVdoOTRLbHBycDJ3bWhFRUpoUGFUa3JMdGhrMFFtOXZ0VHJKeXJEbUJCSEI5Tk9pekhRYWFmYy9uS3d6QldwK290eERGQkZwMDgxbHZLWlJoem5ZaThJQmRSTzZrTW1XL2tUVkNlcFI3SHZvenN6V0Z0dTRURnJXRkdLWlh1amhndGd2VmY3VG8yTEtrcUpNcHhJTzdML3NqNmxERHRNZnFNZEgrSnlBTlJsMTR2UGtVdkFLR0NaRG5xeDZKTG5odlB3ZEFqakxVWmNZRWlsam55L3FxUkh6ZnM3T0tqVTA2VnRkS3ZYSXZEVDI5cGJJUGNiYnh2cmNFK29VSkhxTnM1eHBoNFdOM2xna0lUSXJzSS9UU0ZUREcvOVNQWGNtb3JUS3lnRUFtd2tDOGRUcHdZVzErdjNrRkljU2FiME55ZmlYMm1hZ25XODhEQ0J2LzkwbDdKMnpDeXVVZGg2aGQvK0kxaFBCTzRUVTRyUXBRWjh4TVlsVVROTk10TG1VRyIsIm1hYyI6IjE1MTMzNzVjMjA3ZjY0MmM4OGVlZGM5NWYyZDIwZDkxNGE1YzEzZjY1YWY2YWYxZDU3NmIyZGZlNTAyMDhiMTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+