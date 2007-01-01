Калужанка попросила установить общественный туалет в сквере Волкова

В субботу, 25 октября, жительница Калуги оставила под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой установить в сквере Волкова современные модульные туалеты.

По её словам, за последние два года территория хорошо развивается и совершенствуется, но не хватает дополнительных туалетных кабинок.

— Почему на таком большом пространстве всего лишь один туалет, да и тот на Яченской набережной? На все зоны должно быть, как минимум, три общественных уборных. И не одному гендерно-нейтральному унитазу, а современные модульные туалеты на трёх-четырёх человек для женского и мужского пола, - рассказала горожанка.

Администрация города Калуги дала ответ:

— Недалеко от дома Циолковского стоят две мобильные туалетные кабинки. Дополнительные пока устанавливать не планируется.