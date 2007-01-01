Афиша Обнинск
Житель Воротынска погиб в зоне СВО
Общество

Житель Воротынска погиб в зоне СВО

Евгения Родионова
26.10, 11:00
В субботу, 25 октября, администрация Бабынинского района сообщила о смерти земляка.

В ходе специальной военной операции погиб Симонов Владислав Сергеевич. Он был из тех, кто без раздумий встал на защиту страны, заплатив за это самую высокую цену.

Владислав навсегда останется в нашей памяти как пример настоящей отваги и верности долгу. Эта утрата невосполнима для всех, кто его знал и любил.

Проститься с героем можно будет 29 октября в 10:00 по адресу: посёлок Воротынск, улица Школьная, дом 7.

