Житель Воротынска погиб в зоне СВО

В субботу, 25 октября, администрация Бабынинского района сообщила о смерти земляка.

В ходе специальной военной операции погиб Симонов Владислав Сергеевич. Он был из тех, кто без раздумий встал на защиту страны, заплатив за это самую высокую цену.

Владислав навсегда останется в нашей памяти как пример настоящей отваги и верности долгу. Эта утрата невосполнима для всех, кто его знал и любил.

Проститься с героем можно будет 29 октября в 10:00 по адресу: посёлок Воротынск, улица Школьная, дом 7.