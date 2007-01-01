Афиша Обнинск
В Дзержинском районе умер последний ветеран войны
Общество

В Дзержинском районе умер последний ветеран войны

Дмитрий Ивьев
25.10, 10:01
0 620
В пятницу, 24 октября, стало известно о смерти Михаила Григорьевича Максимушкина.

Ветеран был последним участником боевых действий во время Великой Отечественной войны, который жил на территории этого района в Калужской области, сообщил глава администрации Егор Вирков.

Максимушкин Победу встретил в Германии. До 1951 года служил в армии. Потом 45 лет работал на карьере в Пятовском.

Похороны пройдут в поселке Пятовский 25 октября.

общество
