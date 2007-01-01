В Дзержинском районе умер последний ветеран войны
В пятницу, 24 октября, стало известно о смерти Михаила Григорьевича Максимушкина.
Ветеран был последним участником боевых действий во время Великой Отечественной войны, который жил на территории этого района в Калужской области, сообщил глава администрации Егор Вирков.
Максимушкин Победу встретил в Германии. До 1951 года служил в армии. Потом 45 лет работал на карьере в Пятовском.
Похороны пройдут в поселке Пятовский 25 октября.
