В Дзержинском районе умер последний ветеран войны

В пятницу, 24 октября, стало известно о смерти Михаила Григорьевича Максимушкина.

Ветеран был последним участником боевых действий во время Великой Отечественной войны, который жил на территории этого района в Калужской области, сообщил глава администрации Егор Вирков.

Максимушкин Победу встретил в Германии. До 1951 года служил в армии. Потом 45 лет работал на карьере в Пятовском.

Похороны пройдут в поселке Пятовский 25 октября.