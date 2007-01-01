Афиша Обнинск
Работу Калужской области в рамках нацпроекта «Семья» высоко оценили на заседании проектного комитета
Общество

Работу Калужской области в рамках нацпроекта «Семья» высоко оценили на заседании проектного комитета

Дмитрий Ивьев
24.10, 18:47
0 274
На заседании проектного комитета по национальному проекту «Семья», которое провела заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, обсудили выполнение поручений Президента России по усилению поддержки семей и повышению рождаемости. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его словам, в регионе реализуется комплекс мер, направленных на улучшение демографической ситуации. В Калужской области проживает около 127 тысяч многодетных семей, более трети из которых получают как финансовую помощь, так и содействие в решении жилищных вопросов.

Среди новых инициатив — выплата 300 тысяч рублей 448 молодым семьям при рождении третьего и последующих детей, а также единовременная поддержка в размере 100 тысяч рублей для 64 студенток-очниц, вставших на учёт по беременности на ранних сроках.

Кроме того, в регионе совместно с работодателями внедрён «Корпоративный демографический стандарт», предусматривающий около 50 видов льгот для семейных сотрудников.

