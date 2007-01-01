Работу Калужской области в рамках нацпроекта «Семья» высоко оценили на заседании проектного комитета
На заседании проектного комитета по национальному проекту «Семья», которое провела заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, обсудили выполнение поручений Президента России по усилению поддержки семей и повышению рождаемости. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
По его словам, в регионе реализуется комплекс мер, направленных на улучшение демографической ситуации. В Калужской области проживает около 127 тысяч многодетных семей, более трети из которых получают как финансовую помощь, так и содействие в решении жилищных вопросов.
Среди новых инициатив — выплата 300 тысяч рублей 448 молодым семьям при рождении третьего и последующих детей, а также единовременная поддержка в размере 100 тысяч рублей для 64 студенток-очниц, вставших на учёт по беременности на ранних сроках.
Кроме того, в регионе совместно с работодателями внедрён «Корпоративный демографический стандарт», предусматривающий около 50 видов льгот для семейных сотрудников.