Владислав Шапша поделился региональными примерами работы по нацпроекту «Кадры»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что принял участие в заседании проектного комитета по нацпроекту «Кадры», которое провела заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

В ходе обсуждения итогов девяти месяцев реализации нацпроекта он привёл региональные примеры. В частности, уровень трудоустройства выпускников среднего профессионального образования в регионе достиг 90% - одного из самых высоких показателей в стране.

Под запросы работодателей в колледжах и техникумах открыты новые специальности: «Металлургическое производство», «Аддитивные технологии», «Информационное моделирование в строительстве». Кроме того, Калужская область вошла в число участников пилотного проекта по маршрутизации старшеклассников и выпускников вузов и колледжей.

Шапша отметил, что в учебных заведениях функционируют Центры содействия трудоустройству, а более 24 тысяч молодых людей прошли оценку риска нетрудоустройства. С теми, кто попал в группу риска, ведётся индивидуальная работа.

Он также добавил, что среди сложных вопросов, требующих решения, - создание рабочих мест для людей с инвалидностью и ветеранов специальной военной операции. В регионе такие места уже создаются, а с шестью работодателями этот вопрос находится в активной проработке. При этом, по его мнению, ключевую роль играют личная готовность и мотивация человека вернуться к труду и активной жизни.