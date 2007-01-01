Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области защитили пенсионные права участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Евгения Родионова
24.10, 18:04
0 276
В пятницу, 24 октября, прокуратура Бабынинского района сообщила о проведении проверки по обращению участника ликвидации последствий радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС по нарушению его пенсионных прав.

— В 2024 году произведена индексация ежемесячной компенсации возмещения вреда здоровью с учетом коэффициента ниже, чем установлен законом для данной категории граждан, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура обратилась в Калужский районный суд и обязала ФКУ «Военный комиссариат Калужской области» выплатить гражданину недополученную сумму в размере 53 тысяч рублей, а также произвести перерасчёт и выплачивать ежемесячную денежную компенсацию с учётом установленного индекса в размере 111 тысяч рублей.

Исполнение решения суда взято на контроль.

