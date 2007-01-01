Афиша Обнинск
Общество

Почему в отель «Амбассадор Калуга» возвращаются вновь и вновь?

24.10, 16:17
Для ответа на этот вопрос вначале нужно задать другой. А вообще, что такое отель? Просто место для сна или остановки в командировке? Современный отель — это целая экосистема, созданная для того, чтобы удовлетворить самые разнообразные потребности гостей — от комфортабельных условий проживания до уникальных эмоций.

Остановившись в «Амбассадор Калуга», вы погружаетесь в мир, где каждая деталь продумана, чтобы сделать ваше пребывание особенным. Здесь не только отдыхают, здесь заново открывают для себя радость путешествий. От уюта современных номеров до гастрономических приключений — все создает атмосферу, в которой хочется задержаться.

Комфорт в 15 минутах от центра

Всего 15 минут — и вы уже в центре Калуги, а через 5 минут — в международном аэропорту. Такое удачное расположение делает «Амбассадор Калуга» идеальным выбором для тех, кто ценит свое время. В отеле 210 современных номеров, среди которых найдутся и апартаменты для длительно­го проживания, и номера различных категорий.

Мир удовольствий — от мини­гольфа до СПА

Отель предлагает большой спектр услуг — от игры в мини­гольф на зеленом поле до расслабляющих процедур в СПА­комплексе. Здесь можно забыть о времени, наслаждаясь неспешной игрой в бильярд или партией настольно­го тенниса. А если вы предпочитаете свежий воздух, отправляйтесь на летнюю террасу ресторана, где наблюдая за тихим закатом, можно попробовать блюда от шеф­повара.

Деловые встречи с размахом

Но «Амбассадор Калуга» — это не только отдых. Здесь проходят масштабные деловые события, включая региональные и всероссийские форумы, симпозиумы и семинары. Восемь трансформируемых залов и грандиозный «Амбассадор Холл», вмещающий до 1000 человек, позволят провести любое мероприятие на высоком уровне. Техническое оснащение и гибкость пространства делают этот отель идеальной бизнес­площадкой​.

Гастрономические приключения

Для настоящих гурманов в отеле проходят различные гастрономические мероприятия. К примеру, в ноябре вас ждет уникальное меню в рамках Всероссийского фестиваля «Русский завтрак». А уже 13 декабря в рамках Международного проекта «Кухни народов мира и России» пройдет гастрономический ужин, посвященный петербургской кухне.

Экскурсии и осознанный отдых

Как туроператор отель предлагает своим гостям уникальные экскурсии по фермерским хозяйствам, заводам и сыроварням. Здесь можно увидеть, как создаются продукты с заботой о природе и людях, прикоснуться к традициям осознан­ного потребления и провести время на свеж­ем воздухе​. На выбор гостей ­предлагаются ознакомительные про­гул­ки по Калуге, сельские и астрономические туры, познавательные поездки по известным историческим объектам, а также промышленный туризм.

Просто праздник какой­то

И наконец, «Амбассадор Калуга» — это место, где праздники становятся незабываемы­ми. Независимо от того, планируе­те ли вы свадьбу, корпоратив или день рождения, коман­да отеля готова создать атмосферу, которая превратит любое событие в настоящее торжество. А для тех, кто хочет провести новогодние корпоративы или новогоднюю ночь весело и с размахом, стоит поторопиться: отель уже бронирует места на грядущие праздники.

Выбор калужан

И, конечно, стоит добавить, что в этом году отель вновь удостоен премии «Калужский бренд». А проголосовали за это обычные читатели нашей газеты, которым посчастливилось здесь побывать. Ведь отель «Амбассадор Калуга» — это больше, чем просто комфорт, это впечатления, которые заставляют возвращаться сюда вновь и вновь. 

г. Калуга, ул. Автомобильная, 6

тел.: 8 (4842) 211–000

reservations@ambassadorkaluga.com

info@ambassadorkaluga.com

Реклама. ООО "Сервиком". ИНН7725417556 erid: 2VfnxvPdmR3
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

