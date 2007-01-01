Газотурбинные электростанции КАДВИ: аддитивные технологии и инновации

С 7 по 10 октября в Санкт-Петербурге прошел XIV Петербургский международный газовый форум, ставший самым масштабным за всю историю, объединив 35,8 тыс. участников и 620 компаний. Делегация завода «Калужский двигатель» во главе с заместителем генерального директора по гражданской энергетической продукции (ГЭП) Вадимом Кувшиновым приняла активное участие в работе форума.

В рамках панельной дискуссии «Подрядчики газовой отрасли: финансовая устойчивость, модернизация, инновации» начальник КТО ГЭП Никита Афонин познакомил присутствующих с заводскими инновациями в части производства ГЭП. Речь шла о внедрении новых жаропрочных материалов при производстве ДСЕ и об аддитивных технологиях, развитии собственных САУ для ГТЭС. В центр внимания также попали конструкционные усовершенствования: теплозащитное покрытие лопаточного аппарата турбин, применение рекуператора для повышения электрического КПД малых ГТЭС, работы по созданию ГТЭА с газодинамической опорой и высокооборотным генератором, что позволит упростить конструкцию изделия за счет исключения из нее редуктора и маслосистемы.

Возможность работы ГТЭС КАДВИ на попутном нефтяном газе (ПНГ) вызвала живой интерес у участников круглого стола «Промышленный майнинг в нефтегазовой отрасли». Модератором круглого стола выступил заместитель председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Иван Бабич, что подчеркивает важность данной темы не только для нефтегазовой сферы, но и для финансового рынка России. По мнению экспертов, в перспективе двух-трех лет российский промышленный майнинг способен утилизировать до 10 млрд кубометров ПНГ ежегодно.

— Промышленный майнинг криптовалюты столкнулся с двумя вызовами: дефицит электроэнергии и растущая цена на нее. Для получения удобного тарифа — ​это около 2 руб./кВт — ​эксперты видят выход в использовании ПНГ. Мы научились с ним работать, и у нас это получается. Наши ГТЭС работают на ПНГ уже два-три года. При этом ни газопоршневые электроагрегаты, ни турбины импортного производства не могут использовать ПНГ, — ​констатирует Вадим Кувшинов.

Использование ПНГ для выработки электроэнергии открывает ряд важных преимуществ. Во-­первых, монетизирует убыточный процесс и снижает выбросы углекислого газа. Сейчас, как правило, ПНГ бесприбыльно сжигается в факелах на месторождениях. Во-­вторых, снижает затраты на транспортировку электроэнергии.

На газовом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве в области газотурбинного машиностроения между ПАО «Калужский двигатель» и Союзом организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество». Данным соглашением при РГО создан профильный комитет по развитию газотурбинного машиностроения, который возглавил заместитель генерального директора завода «Калужский двигатель» Вадим Кувшинов.

