Медицина без страха и боли: почему в «МЕДИКПРО» хочется возвращаться

Здесь не только лечат болезни, но и бережно относятся к пациентам.

Калужская клиника «МЕДИКПРО» стала победителем конкурса «Калужский бренд» в номинации «Здравоохранение в области частной медицины». Уже не первый год калужане отдают голоса за любимую клинику.

Пациенты выбирают «МЕДИКПРО» по нескольким причинам. Прежде всего, это доверие профессионалам с большим опытом. Клиника зарекомендовала себя как один из лидеров в двух ключевых направлениях: проктология и эндокринология.

Откровенно о деликатном

В сфере, где так важен деликатный подход, прием ведет опытный оперирующий хирург-проктолог с 20-летним стажем Тимур Шабанов. Он специализируется на лечении заболеваний толстого кишечника и анального канала: геморроя, анальных трещин, полипов, дивертикулярной болезни, язвенного колита, болезни Крона, запоров, поносов и др.

Обследование в «МЕДИКПРО» развеивает главный страх пациентов — дискомфорт. Благодаря видеодиагностической стойке проблема визуализируется на экране, а сама процедура проходит в комфортных условиях (лежа на боку в одноразовом белье) и занимает не более 15 минут. Доктор Шабанов не только ставит точный диагноз, но и поддерживает пациентов, снимая психологическое напряжение и подробно объясняя каждый этап.

Для лечения такого заболевания, как геморрой, в клинике применяются передовые медицинские практики: инновационная лазерная методика лечения геморроидальной болезни LHP, операции HAL-RAR на австрийском оборудовании, позволяющие решить проблему всего за один час. Использование энергетической платформы Valleylab FT10 гарантирует максимальную эффективность и безопасность вмешательств. Длительность операции примерно 30-40 минут, через 7 дней человек выходит на работу.

Эндокринология экспертного уровня

Второй ключевой специалист клиники — эндокринолог первой категории Наталия Шабанова, которая занимает первое место в рейтинге эндокринологов на сайте «Продокторов».

Наталия Николаевна уже 20 лет помогает пациентам с заболеваниями щитовидной железы, сахарным диабетом, лишним весом, бесплодием и другими гормональными проблемами. Она сама проводит УЗИ-диагностику на аппарате экспертного класса Samsung Medison RS80А с функциями 3D/4D, что позволяет ей в режиме реального времени оценить картину и поставить точный диагноз в ходе одного визита.

Здоровье в комплексе

«МЕДИКПРО» — это клиника, где заботятся о здоровье пациента в целом. Здесь ведет прием терапевт с 24-летним стажем, который не только помогает при ОРВИ и гипертонии, но и занимается решением неспецифических проблем: бессонницей, хронической усталостью, кожными высыпаниями и мышечными судорогами. У доктора можно также получить справку в бассейн.

Калужане высоко оценили и диагностические возможности клиники. Администраторы клиники выстраивают маршрут пациента так, чтобы за один день он успел пройти все необходимые обследования и консультации, сэкономив самое ценное — время.

В «МЕДИКПРО» можно оперативно сдать анализы и получить результаты уже на следующий день, пройти ЭКГ и УЗИ. Особое внимание уделяется комфортному забору крови — медсестры владеют техникой безболезненного взятия анализов даже у пациентов с «плохими» венами. А диагностику Узи проводят два первоклассных специалиста, которые гарантируют точное и комфортное обследование. Записаться на прием можно по телефону или онлайн на сайте клиники, что тоже удобно.

Звание «Калужский бренд» — это отражение главного принципа клиники «МЕДИКПРО»: медицинское мастерство врачей дополняется теплым отношением к каждому пациенту.

