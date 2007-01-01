В Калуге учебный пожар вызвал переполох в социальных сетях

Утром в пятницу, 24 октября, наши читатели сообщали о 13 пожарных машинах у торгового центра на улице Московской.

Однако никакого реального возгорания не было.

Сотрудники МЧС проводили пожарно-тактические учения.

По легенде, возгорание произошло на первом этаже в торговом зале, после чего огонь быстро распространился, создав угрозу для смежных помещений.

- Администрация ТРЦ оперативно эвакуировала 65 человек до прибытия пожарных расчётов, - прокомментировали ход учений в МЧС. - Сильное задымление значительно осложнило эвакуацию. По прибытии пожарные провели разведку и обнаружили двух человек, которые были спасены с использованием специального оборудования. Огонь удалось локализовать и ликвидировать на площади 70 квадратных метров.