Главная Новости Общество В Калуге учебный пожар вызвал переполох в социальных сетях
Общество

В Калуге учебный пожар вызвал переполох в социальных сетях

Дмитрий Ивьев
24.10, 14:10
1 786
Утром в пятницу, 24 октября, наши читатели сообщали о 13 пожарных машинах у торгового центра на улице Московской.

Однако никакого реального возгорания не было.

Сотрудники МЧС проводили пожарно-тактические учения.

По легенде, возгорание произошло на первом этаже в торговом зале, после чего огонь быстро распространился, создав угрозу для смежных помещений.

- Администрация ТРЦ оперативно эвакуировала 65 человек до прибытия пожарных расчётов, - прокомментировали ход учений в МЧС. - Сильное задымление значительно осложнило эвакуацию. По прибытии пожарные провели разведку и обнаружили двух человек, которые были спасены с использованием специального оборудования. Огонь удалось локализовать и ликвидировать на площади 70 квадратных метров.

мчс
