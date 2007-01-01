Артамонов предложил запретить кредиты всем

Такую радикальную мысль высказал 24 октября представитель Калужской области в Совете Федерации Анатолий Артамонов.

- Установить запрет на кредиты для всех граждан по умолчанию, - прокомментировал бывший губернатор Калужской области. - А тот, кому понадобится воспользоваться этой услугой, сможет снять этот запрет самостоятельно.

Запрет на кредиты обсуждали в Совете Федерации в связи с деятельностью телефонных мошенников.

Как отметил Артамонов, уже 16 миллионов человек включили самозапрет на кредиты, но мошенники продолжают обманывать людей.

По его словам, за первые шесть месяцев нынешнего года россияне отдали мошенникам почти 120 миллиардов рублей.

Также в Совете Федерации обсуждали создание системы защиты согласий на обработку персональных данных, введение ограничений на международные звонки и создание детских SIM-карт.