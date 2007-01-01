В Калужской области девушку-сироту оставили без квартиры
В пятницу, 24 октября, эту ситуацию прокомментировали в Следственном комитете.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения к нему сироты.
- На протяжении длительного времени девушка состоит в специализированной очереди и имеет вступившее в законную силу судебное решение, однако до настоящего времени мер к реализации ее прав не принято, - пояснили в СК. - Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.
Сейчас следователи проводят проверку.
