В Калужской области девушку-сироту оставили без квартиры

Дмитрий Ивьев
24.10, 11:11
В пятницу, 24 октября, эту ситуацию прокомментировали в Следственном комитете.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения к нему сироты.

- На протяжении длительного времени девушка состоит в специализированной очереди и имеет вступившее в законную силу судебное решение, однако до настоящего времени мер к реализации ее прав не принято, - пояснили в СК. - Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

Сейчас следователи проводят проверку.

