Калужанке рассказали, где находится бомбоубежище
Ранее мы сообщали о вопросе жительницы дома №5 по улице Хорошая, где находится бомбоубежище её дома.
Администрация города Калуги дала комментарий:
— Для укрытия населения используются заглубленные помещения. К ним могут относиться подвалы в жилых домах, подземные склады и паркинги (в том числе в торговых центрах). Подвалы в жилых домах являются общедомовой собственностью, и ответственность за их содержание несут собственники в лице УК. В вашем доме находится подвальное помещение, которое может использоваться в качестве укрытия при возможных опасностях.
