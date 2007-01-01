Афиша Обнинск
Общество

Калужанке рассказали, где находится бомбоубежище

Евгения Родионова
24.10, 11:15
1 782
Ранее мы сообщали о вопросе жительницы дома №5 по улице Хорошая, где находится бомбоубежище её дома.

Администрация города Калуги дала комментарий:

— Для укрытия населения используются заглубленные помещения. К ним могут относиться подвалы в жилых домах, подземные склады и паркинги (в том числе в торговых центрах). Подвалы в жилых домах являются общедомовой собственностью, и ответственность за их содержание несут собственники в лице УК. В вашем доме находится подвальное помещение, которое может использоваться в качестве укрытия при возможных опасностях.

