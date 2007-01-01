В калужском микрорайоне Кубяка лошади и коровы пасутся на детской площадке

В четверг, 23 октября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с животными на детской площадке.

По её словам, по району каждый день ходят 3-5 лошадей и 3-4 коровы.

— Часто они стоят на детских площадках и в сквере. Они предоставлены сами себе! От обращения на платформу «Решаем вместе» получаем только отписки. Это теперь территория лошадок и коровок? - рассказала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Наши специалисты совместно с полицией постоянно проводят рейды на Кубяке и, если удается найти хозяев животных, то привлекают их к административной ответственности. К сожалению, установить собственника животных действительно сложно, у животных нет опознавательных знаков,чипов, чтобы сразу установить их владельца и выписать штраф. Правовых оснований для изъятия животных пока не существует. Сейчас вместе с комитетом ветеринарии идёт поиск более действенного механизма.