Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанам рассказали, как вести себя при встрече со стаей собак
Новость дня Общество

Калужанам рассказали, как вести себя при встрече со стаей собак

Дмитрий Ивьев
25.10, 09:10
0 161
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Главном управлении МЧС по Калужской области опубликовали рекомендации для жителей на случай встречи со стаей безнадзорных собак - ситуация, которая может возникнуть как в городе, так и за его пределами.

Специалисты подчеркивают: главное - не провоцировать животных. Собакам нельзя смотреть прямо в глаза, улыбаться (они воспринимают это как оскал) и, ни в коем случае, не стоит поворачиваться к ним спиной или пытаться убежать - это может спровоцировать преследование.

Если вы заметили стаю, лучше замедлить шаг, двигаться спокойно и постараться обойти её на безопасном расстоянии. При этом важно сохранять уверенную, но не агрессивную осанку.

В случае если собаки проявляют агрессию, следует громко и чётко скомандовать: «Стоять!» или «Фу!». Отвлечь внимание животных может брошенный в сторону (но не в них) предмет - например, сумка или бутылка. Важно прижать подбородок к груди, чтобы защитить шею, и использовать подручные средства - зонт, рюкзак или палку - как барьер между собой и собаками.

Если нападение всё же произошло, при одиночной атаке рекомендуется принять так называемую «позу дерева»: встать прямо, руки прижать к телу и не двигаться. При групповом нападении - лечь на живот, закрыть голову и шею руками, стараясь максимально защитить жизненно важные зоны.

МЧС также предупреждает: нельзя кричать пронзительно, размахивать руками или демонстрировать страх - это может усилить агрессию животных.

После любого контакта с безнадзорными собаками, даже при незначительных царапинах или укусах, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью - существует риск заражения бешенством и другими инфекциями.

Новости по тегу
животные
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im81aUhYNnhjVHlnN2grT0NhVEFlOGc9PSIsInZhbHVlIjoiTVIvdEVlWDFTVWdVd0JESU9BWjZNZVpPM2NlZ201ZWxqeTUwaC9mbzdtd2s3aE92U29oS3ArUVlDZGV1Z3FEL1RqR0dOS3o1WTM4RlRNQWsrUzV2cVhoa3cyVDRBcVhGUEhmRitNWWxMVWJjWGpoLzc1UmlzaHhnMmlSNjhCaHNUMG1PU29lb0ttd1RQMUE3S09GRXBjaUMyN3NlVEJFWDVGUm4rUUl1NzN2clRWNlBTQ3pzb0dKalhhWnBkTlFDL1k2WHVJOFBocWpXVWN5YUlNVHVmMlNZSlV2N1l3TDV3MUhoOEk1ejRsNFIvRXNTZEQ3emlQM2xDeTR4bWd1SFEyZFJwbVpyRWRxbWdGakZDR21mZTBxTnJjbjFkbHBnVjJEcHByRlpkdHY0VmEySk16M2liTkNyU1YzcmI2eWUwS2RNenR3WVRlL05oSSt6ZER5N3cxdkR5aVhEQUtuT0tQdTRJRjRVTWhIcnFvU0RjZkFlZlBFM0JoM1dWcExrRnN0NmJLVVZ5SGlkZFFYRy9wanF3OTN3QTVBYUZ5SDZ6ZkJaQ0JpQW5wL1JCVVIrbEpJRmpsaTdVRzFHQkZVOSIsIm1hYyI6IjIyYzRhYjVjM2ViNjliMmU2ZGI5ZTBkYTZiMWIzZWZjZTRkNDUwYzliOGYwNDQxMWI1MGFlYTdiMTllZGIxOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ild2SE94U0VwUXpnL05ycDlBazlWSmc9PSIsInZhbHVlIjoiR05OTThBNUZZK3JaQVFjc1NlK0hpU3pMem5SOHBmdnErYmJjSlpUbkM5VFMvdGhHTFEyckVTK05HV3ovT0JQQlowa2RKT2g2TlhQTHdYVGtPeW1HZ2lrL2FvQ1FoUDBJS3o5cGpaOVZWdnpQVmEyVVZyZnJPOUs0ZGJtYnUveDZKQmwwdlI4Q2lwdDZWQ2V2djF0cyt2cytsOVZ2eFlsd2F3Yk42TDhYbVJsdk5lZEhjUzVMeXZsb3JWaEFHNWpkR0xRSm1nZGdtWEQ5SU1VaEFTLzdjV0x5WjFzUTYzcC8wUjh4NXJqK2l3THN6QmxPVnJ2Q1RxUnluRnR0anFPZ0FjbEV6SmVBbkJNYlRvMGlBSWdMTVdrenp4dys0dGRsRHNqaTR0NTQ2bERyTzc2UFozaDRZeENmZTlmWjBKc3AvdWswK2pmUmdDWjlFeVZ5MTlOTHpyNmI1U2psa3ZVOVNQNGYxNGNSRk42ZXJNdENFUWYrZTN0bnFSRmVLejRFc2lBRWUzbXNWWnVGOVZtcWovVllHVllIcU1kblNzR2VxMkFIanNKa0d0Rmw5bVY4Tm1lV0pZTzFoTnJWWTdpeFo1cFhRa0Z1ZHVXdlpVWWN3Q213UjNLaHBoVnZSSm9BcnE2cHdvdDFZMXVMaEZBZ1FRYUNmOEptWUNid0ZDQjIxYmNJWmtFZXQzQnZJaFczbUc3MkZVVS84TGQ3OXJuSzhwTng5cGVvVTFSTDlCblNzUzRlVmRjdzlKK2lpYnU2ZERCNlVrMG5YbzhCUnU4U0lRWURKeEk2bUk4clBZaTRnK3FiY2Zsdi9lRnl3cXhFSTdrbzhIdHRtTnpFU0k4UiIsIm1hYyI6ImFmZDIyYjIxYWQ5ZDU0ZmNmMjIxOTQyOTExNmUyOWU2ZTVmN2FjYmViYjUyOGU1ZjhkNTkxOGFlNTRmNDY0NjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+