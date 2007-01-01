Калужанам рассказали, как вести себя при встрече со стаей собак

В Главном управлении МЧС по Калужской области опубликовали рекомендации для жителей на случай встречи со стаей безнадзорных собак - ситуация, которая может возникнуть как в городе, так и за его пределами.

Специалисты подчеркивают: главное - не провоцировать животных. Собакам нельзя смотреть прямо в глаза, улыбаться (они воспринимают это как оскал) и, ни в коем случае, не стоит поворачиваться к ним спиной или пытаться убежать - это может спровоцировать преследование.

Если вы заметили стаю, лучше замедлить шаг, двигаться спокойно и постараться обойти её на безопасном расстоянии. При этом важно сохранять уверенную, но не агрессивную осанку.

В случае если собаки проявляют агрессию, следует громко и чётко скомандовать: «Стоять!» или «Фу!». Отвлечь внимание животных может брошенный в сторону (но не в них) предмет - например, сумка или бутылка. Важно прижать подбородок к груди, чтобы защитить шею, и использовать подручные средства - зонт, рюкзак или палку - как барьер между собой и собаками.

Если нападение всё же произошло, при одиночной атаке рекомендуется принять так называемую «позу дерева»: встать прямо, руки прижать к телу и не двигаться. При групповом нападении - лечь на живот, закрыть голову и шею руками, стараясь максимально защитить жизненно важные зоны.

МЧС также предупреждает: нельзя кричать пронзительно, размахивать руками или демонстрировать страх - это может усилить агрессию животных.

После любого контакта с безнадзорными собаками, даже при незначительных царапинах или укусах, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью - существует риск заражения бешенством и другими инфекциями.