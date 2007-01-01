Специалисты калужских МФЦ стали лучшими в России
Две сотрудницы многофункциональных центров Калужской области победили во Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России — 2024». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Татьяна Шашкова из Барятинского МФЦ заняла первое место в номинации «Универсальный специалист», а Людмила Зайцева из Кировского центра стала победительницей в категории «Специалист сектора пользовательского сопровождения».
В конкурсе приняли участие более 100 специалистов МФЦ со всей страны. Директор регионального МФЦ Михаил Иванов подчеркнул, что успех коллег - результат системной работы по улучшению качества обслуживания и постоянному развитию профессиональных компетенций сотрудников.
