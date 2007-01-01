Афиша Обнинск
Главная Новости Общество На Госуслугах запустили новую жизненную ситуацию
Общество

На Госуслугах запустили новую жизненную ситуацию

Дмитрий Ивьев
24.10, 07:10
На портале Госуслуг появился новый сервис, который помогает гражданам оформить налоговые вычеты прямо на сайте - без посещения налоговой и сбора бумажных документов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калужской области.

Налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход и, соответственно, снизить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Благодаря ему можно вернуть часть уже уплаченного налога - например, с зарплаты - или уменьшить сумму налога при продаже недвижимости и других операциях.

Новый раздел «Налоговый вычет» включён в каталог жизненных ситуаций на главной странице портала. Он пошагово ведёт пользователя через весь процесс: объясняет, какие бывают вычеты, помогает определить, на какой из них человек имеет право, и позволяет подать заявление онлайн. Все персональные данные подставляются автоматически - на основе информации, уже имеющейся в госсистемах.

Как отметил вице-премьер - руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко, сервис создан, чтобы решать вопросы в один клик - быстро, безопасно и без перехода на сторонние сайты. Это также снижает риски передачи личных данных недобросовестным посредникам, предлагающим помощь в заполнении деклараций.

Сейчас на Госуслугах доступно 38 федеральных жизненных ситуаций, каждая из которых объединяет в среднем по 17 связанных госуслуг. До конца 2025 года планируется запустить ещё 32 такие ситуации. Развитие цифровых сервисов - ключевой элемент нацпроекта «Экономика данных».

калужская область
