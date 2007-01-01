В калужскую больницу №2 поставили новое оборудование для реабилитации

В 2025 году в рамках регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» (в составе нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь») продолжается оснащение отделения реабилитации взрослых в Калужской городской клинической больнице №2 «Сосновая роща» техникой. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Уже заключены контракты на поставку 61 единицы медицинского оборудования на сумму 50,4 миллиона рублей. На сегодняшний день в больницу доставлены 37 единиц, включая тренажёры, диагностические и терапевтические комплексы.

До 1 декабря планируется получить ещё два аппарата — амбулаторные регистраторы для длительного мониторинга ЭКГ. Весь перечень оборудования будет полностью поставлен до конца года.