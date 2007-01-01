Афиша Обнинск
В Калужской области осудили пятерых женщин за организацию фиктивного отцовства для мигрантов

Евгения Родионова
24.10, 09:10
В четверг, 23 октября, объединённая прокуратура судов Калужской области сообщила о вынесении приговора по незаконной организации пребывания мигрантов.

По словам прокуратуры, пятеро женщин создали преступную группу, которая за деньги оформляла мигрантам фиктивное отцовство.

— С марта 2022 по август 2023 года организаторы преступной схемы находили иностранцев, желавших легализоваться в России, и матерей-одиночек из цыганской общины, имеющих российское гражданство. Они сопровождали иностранцев и женщин в ЗАГСы и помогали убедить сотрудников в реальности отцовства. На основании поддельных документов мигранты получали вид на жительство без необходимых разрешений, - рассказали в суде.

Организатор преступной группы получила пять лет лишения свободы с отсрочкой до достижения её ребёнком 14-летнего возраста и штраф в размере 400 тысяч рублей.

Остальные участницы приговорены к двум годам колонии общего режима, ещё одна к двум с половиной годам. Все осуждённые также должны выплатить штрафы по 50 тысяч рублей. Отбывание назначенного наказания отсрочено до достижения их детьми 14-летнего возраста.

