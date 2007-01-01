Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В фонде «Защитники Отечества» состоялся круглый стол с участием многодетных отцов – ветеранов СВО
Общество

В фонде «Защитники Отечества» состоялся круглый стол с участием многодетных отцов – ветеранов СВО

Дмитрий Ивьев
24.10, 06:30
0 183
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В калужском отделении фонда «Защитники Отечества» состоялся круглый стол, посвящённый отцовству. В нём приняли участие многодетные папы — ветераны специальной военной операции, представители фонда и активисты «Молодой Гвардии».

С приветственным словом выступил депутат Законодательного Собрания и руководитель калужского филиала фонда Артур Титов, сам отец двоих детей.

За чашкой чая участники обсудили, как проходило их возвращение к мирной жизни после службы, поделились личными историями, успешными подходами к воспитанию и рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются сегодня.

Для детей ветеранов активисты «Молодой Гвардии» организовали развлекательную программу: игры, аквагрим и другие занятия, чтобы родители могли пообщаться в спокойной обстановке.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpLTHptNmxUWlErV0tMdVNIb0paWVE9PSIsInZhbHVlIjoienJQVkZWYWpBaG1WUittQUEvTDFLa1R3VjZXaTAvQlpoOU9pWHZSTEpIY0I3VlQyNE1NeUlISlR0bTh5Z2dOS3hBVnkrd05nSW80MjE1QmV5eDFWVUg2bXRvNlhTZ1VlZGhqMkh6em9GNVdScVQ2Qk5WblhIc1hiMlVtMmkxM2tiOHVISGZ3UzM0Wk9lampRdUw3ZU9SSmJiMlRPNlBDSlh0SHpDUHF3a2ZYZFI4TTZkVE9MTkFCb0NhZVBidjdoeUdJdC9wRHhkd2N5ZVdEd0RxYnc4VkErMXAyWUtoajMxSmpHSzdjc1lPMzdVMXpSTG5iL2cwWi9jTFcvWDljMXRuZUZ5aThpbDBUemhJVk5FR01sbmg3UkVrdnJNLytnd2psY2dZQWs5eVdpTW8vdUdZbkppYndZSm5WSVdoS3VEeUdjSkM1VVhJL0FUZGJDNlIra1E5R3NJTElRTVhSQjQ3YWtTWjBzeUxJaUozQWIyTmdoY3U3VGNna0FBMEpKcytvZExsVi9Od0lEemsvT0hsK0ErZDY0d2IyYUZ6Vk1uMzhaNzBkUjZXUnhoRS9Wam1KYnMrYXV3bVBLMUszTSIsIm1hYyI6ImUzYjE5YmZlNTc5OWMzYjIxNGY3ODEzN2FmYzBiOGU5YmVlMjc0ZjQ1MjVjZGIyODk1MzFmYzA3NTk1MWM3M2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhUWXo0a0k4VjYyTjBjWE5YbnlPa1E9PSIsInZhbHVlIjoiUVdLOUtiOUdBZWcwZlR1S2JuNnVOS3pGQkFrUEpYWGZnOEV6MEdYMU9BZzZHNCtZaGhUNVhyRkZWZFhFTVVoeWVLbDRYczNCTHgwY24wYlA4c3dTa3VvMzdTc0t1eFI5QXpWYkJCTWx4NFdJNTU5em00QVY1My9oemxJS3pEKzJpUkNobEg4enVFazVzYUVOeE1FdjhzRXk0TmFzTjF3R203UVY3WDdWWFdpc01ML3JZQTdMODhyWlQremNyZ2JrRndwcEl1RzBFMWYvL2FQc2tOaTMvdEZ3S1lTeXBYNUxTMUJNb0Y3OENUS01xVzhabkI3bG9zS0Y2Qm4yWEoraDZlYWlVU1VqUDhHaGtCaEpTV1pCRFBaeTJ6K1NWZWxaUGZxMU5LMzd6RDdPOWhUclVPcEt3eFNuZFFlSWF3ZWFoNkVwd3JJNi9teTdyQXpFQnhwMVBxaEx6RUViUklwQVQ4elN5dzVhWFFvUlUxK1EzenR6ZXhla2QrQTNSdUh4U1A0VlNmWm9yMXdHeXNlSWhTelMrRHlHcnBsdXlHcVpvaDdGRHpoOGxZS2ZoTWpML1M3ZlZDcXVaRG1udnc4bDl6Y2hOTkxHRS85NVAwR1lCeEVST1ZCb0M5MW5BK1NrRWp3UXVMMU9sRGtxQXFBVHRDVHVITDBxNXF5d2ppR2JFSEl5dnhaWjh6Rkt4Wi84a2RYVEZGSHU5SjVpNEpTakRFZzU5TFh2OHJGTWZYcHVoTlFoVjNjNjdwMzU3TDlCV1ZyUUlaMHhkY1BBb3NuT0JWOGR5TzhWYzhWcGxPdEFkM0owOG50djd1U1o5Yi8xMVF1KzFFd1Uvc3FHM3JzWiIsIm1hYyI6ImQzYzA0ZWYxYTM1NmI0NzAyMmQxYTZkMWNlYjQ2OWUwMWE0NTk4ZTBhNGZmY2Y1NzdkMjU2MDlkMjJiMDI5MjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+