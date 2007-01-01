В фонде «Защитники Отечества» состоялся круглый стол с участием многодетных отцов – ветеранов СВО

В калужском отделении фонда «Защитники Отечества» состоялся круглый стол, посвящённый отцовству. В нём приняли участие многодетные папы — ветераны специальной военной операции, представители фонда и активисты «Молодой Гвардии».

С приветственным словом выступил депутат Законодательного Собрания и руководитель калужского филиала фонда Артур Титов, сам отец двоих детей.

За чашкой чая участники обсудили, как проходило их возвращение к мирной жизни после службы, поделились личными историями, успешными подходами к воспитанию и рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются сегодня.

Для детей ветеранов активисты «Молодой Гвардии» организовали развлекательную программу: игры, аквагрим и другие занятия, чтобы родители могли пообщаться в спокойной обстановке.