В Калужской области продолжается модернизация женских консультаций
Общество

В Калужской области продолжается модернизация женских консультаций

Дмитрий Ивьев
24.10, 06:55
В 2025 году в регионе на базе 12 женских консультаций создаются специальные службы поддержки будущих родителей. Это происходит в рамках регионального проекта «Многодетная семья», входящего в национальный проект «Семья», - сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Новые службы будут помогать семьям готовиться к рождению ребёнка, оказывать патронажную поддержку и сопровождать в сложных жизненных ситуациях, в том числе - чтобы предотвратить отказ от беременности.

Уже закуплено всё необходимое для работы: туалетно-пеленальные столики, кроватки для новорождённых, готовые наборы в роддом, обменные карты, наглядные пособия и плакаты о беременности, родах и уходе за ребёнком.

К концу 2025 года планируется приобрести специальный аппаратно-программный комплекс, который поможет будущим мамам справляться со стрессом, тревогой и напряжением во время беременности. Он способствует расслаблению, снижает болевые ощущения и готовит организм к родам.

Благодаря этим мерам семьи получат всестороннюю поддержку и почувствуют уверенность в своих силах на важном этапе - ожидании ребёнка.

калужская область
