Компания «Дом Мечты» — философия надежности и комфорта
Покупка собственного дома — это не просто сделка, а ответственный процесс взаимодействия покупателя и продавца, который призван доставить максимум пользы и позитива обеим сторонам.
Забота плюс ответственность
К решению купить свой дом многие идут годами, и когда оно принято, учтены должны быть все нюансы. Лучше всего решать эту комплексную задачу с помощью опытного риэлтера.
В компании «Дом Мечты» действует традиционный принцип: относиться к людям не просто как к клиентам, а как к друзьям, за благополучие которых ты отвечаешь душой и сердцем. Это в полной мере ощущают на себе покупатели, и один из них — глава большого семейства Алексей.
— Когда в семье появился четвертый ребенок, стало очевидно, что требуется расширять жилплощадь, — рассказывает он. — Было важное условие — нам требовался 2-этажный дом с железобетонными лестницами и перекрытиями. Начал искать и оказалось, что практически единственная компания, которая строит такие дома, это «Дом Мечты».
— Нам предлагали многие варианты планировки, наконец, я остановился на проекте «Москва», — продолжает Алексей. — Это было ровно то, что нужно. Строительство заняло около полугода, на всех этапах с нами поддерживали связь сотрудники компании.
Мы очень довольны общением с ними, ведь увидели настоящую искреннюю заботу и максимум ответственности. Нам не только построили отличный дом, но и помогли решить все трудности с подключением коммуникаций.
И даже сейчас, полностью заселившись и обжившись, мы не теряем контакта с «Домом Мечты». По любому вопросу и в любое время я могу связаться с директором компании Сергеем Козловым, и он молниеносно реагирует. За все это огромное уважение и благодарность.
Удобно и просто
О том, что компания сохраняет долгие дружеские отношения со своими покупателями, говорит и еще один счастливый обладатель нового дома Анна Щеткина.
— Мы жили на Северном в обычной многоэтажке и ждали третьего ребенка, — вспоминает она. — В городской квартире становилось тесновато, начали задумываться о собственном доме. Недалеко от нас шло строительство коттеджного поселка. Мы заинтересовались, нашли контакты, оказалось, это стройка компании «Дом Мечты».
Супруги связались с директором компании, познакомились с различными проектами и нашли дом своей мечты!
— Мы переехали совсем недалеко — детям не пришлось менять садик и школу, — делится Анна. — Компания взяла на себя все хлопоты по оформлению документов. Предложили также помощь в отделке и подключении коммуникаций, но с этим мы успешно справились своими силами — мой муж настоящий мастер!
Продолжаем общаться и сейчас. Компания проводит в поселке массовые праздничные мероприятия для детей и взрослых, с удовольствием участвуем.
Готовые решения
Конечно, при покупке жилья ключевую роль играет финансовый вопрос. Каждый решает эту проблему по-своему, и для различных ситуаций у «Дома Мечты» есть свои оптимальные решения.
— Мы давно мечтали построить свой дом, — рассказывает еще один клиент компании Юлия. — Интересовались, присматривались. Знакомый риэлтер посоветовал посмотреть дом в Шопино. Мы зашли и поняли, что не хотим уходить. Понравилось все: и расположение, и цена, и инфраструктура.
— Решить вопрос с оплатой удалось при содействии «Дома Мечты», — уточняет Юлия. — Дело в том, что это аккредитованная компания, а значит, имеет право работать с льготной ипотекой. Нам помогли оформить семейную ипотеку, которую своими силами получить достаточно сложно. Компания также взяла на себя трудности с подключением света и воды. Спасибо «Дому Мечты»!
