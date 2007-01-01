Компания «Дом Мечты» — философия надежности и комфорта

Покупка собственного дома — это не просто сделка, а ответственный процесс взаимодействия покупателя и продавца, который призван доставить максимум пользы и позитива обеим сторонам.

Забота плюс ответственность

К решению купить свой дом многие идут годами, и когда оно принято, учтены должны быть все нюансы. Лучше всего решать эту комплексную задачу с помощью опытного риэлтера.

В компании «Дом Мечты» действует традиционный принцип: ​относиться к людям не просто как к клиентам, а как к друзьям, за благополучие которых ты отвечаешь душой и сердцем. Это в полной мере ощущают на себе покупатели, и один из них — ​глава большого семейства Алексей.

— Когда в семье появился четвертый ребенок, стало очевидно, что требуется расширять жилплощадь, — ​рассказывает он. — ​Было важное условие — ​нам требовался 2-этажный дом с железобетонными лестницами и перекрытиями. Начал искать и оказалось, что практически единственная компания, которая строит такие дома, это «Дом Мечты».

— Нам предлагали многие варианты планировки, наконец, я остановился на проекте «Москва», — ​продолжает Алексей. — ​Это было ровно то, что нужно. Строительство заняло около полугода, на всех этапах с нами поддерживали связь сотрудники компании.

Мы очень довольны общением с ними, ведь увидели настоящую искреннюю заботу и максимум ответственности. Нам не только построили отличный дом, но и помогли решить все трудности с подключением коммуникаций.

И даже сейчас, полностью заселившись и обжившись, мы не теряем контакта с «Домом Мечты». По любому вопросу и в любое время я могу связаться с директором компании Сергеем Козловым, и он молниеносно реагирует. За все это огромное уважение и благодарность.

Удобно и просто

О том, что компания сохраняет долгие дружеские отношения со своими покупателями, говорит и еще один счастливый обладатель нового дома ​Анна Щеткина.

— Мы жили на Северном в обычной многоэтажке и ждали третьего ребенка, — ​вспоминает она. — ​В городской квартире становилось тесновато, начали задумываться о собственном доме. Недалеко от нас шло строительство коттеджного поселка. Мы заинтересовались, нашли контакты, ​оказалось, это стройка компании «Дом Мечты».

Супруги связались с директором компании, познакомились с различными проектами ​и нашли дом своей мечты!

— Мы переехали совсем недалеко — ​детям не пришлось менять садик и школу, — ​делится Анна. — ​Компания взяла на себя все хлопоты по оформлению документов. Предложили также помощь в отделке и подключении коммуникаций, но с этим мы успешно справились своими силами — ​мой муж настоящий мастер!

Продолжаем общаться и сейчас. Компания проводит в поселке массовые праздничные мероприятия для детей и взрослых, с удовольствием участвуем.

Готовые решения

Конечно, при покупке жилья ключевую роль играет финансовый вопрос. Каждый решает эту проблему по-­своему, и для различных ситуаций у «Дома Мечты» есть свои оптимальные решения.

— Мы давно мечтали построить свой дом, — ​рассказывает еще один клиент компании Юлия. — ​Интересовались, присматривались. Знакомый риэлтер посоветовал посмотреть дом в Шопино. Мы зашли ​и поняли, что не хотим уходить. Понравилось все: ​и расположение, и цена, и инфраструктура.

— Решить вопрос с оплатой удалось при содействии «Дома Мечты», — ​уточняет Юлия. — ​Дело в том, что это аккредитованная компания, а значит, имеет право работать с льготной ипотекой. Нам помогли оформить семейную ипотеку, которую своими силами получить достаточно сложно. Компания также взяла на себя трудности с подключением света и воды. Спасибо «Дому Мечты»!

г. Калуга, ул. Георгиевская, 39

г. Обнинск, ул. Энгельса, 10

+7 (4842) 75-00-03, +7 (930) 758-17-87

Доммечты40.рф