Общество Комплексный подход — залог успеха
Новость дня Общество

Комплексный подход — залог успеха

24.10, 13:40
OSTEC — один из ведущих российских производителей систем для монтажа инженерных трасс и крепежа с производственными мощностями в Калуге и Электростали — в октябре 2025 года стал победителем престижной региональной премии «Бренд года-2025». Эта награда является признанием эффективного комплексного подхода компании к формированию социальной политики и развитию корпоративной культуры.

За что ценят OSTEC? Основа бренда-победителя

В компании OSTEC выстроена многоуровневая система поддержки сотрудников.

Материальная поддержка: достойная заработная плата, прозрачная система премирования и материальная помощь в наиболее важные жизненные моменты.

Социальные гарантии: корпоративная программа ДМС после испытательного срока, полное обеспечение спецодеждой высокого качества и средствами индивидуальной защиты, проведение регулярных медицинских осмотров, диспансеризации и сезонной вакцинации, организованная доставка до предприятия и обратно на комфортных автобусах, маршруты которых охватывают даже отдаленные районы города, что особенно ценят наши сотрудники.

Корпоративная культура: подарки к дням рождения, юбилеям компании и другим важным событиям, регулярные корпоративные мероприятия для сотрудников и их семей, конкурсы для детей работников с ценными призами.

Развитие: внедрены программы адаптации и наставничества для новых сотрудников, регулярно проводится обучение (как внутреннее, так и с привлечением сторонних организаций), а также разработанные карьерные треки, которые позволяют каждому сотруднику с первых дней видеть перспективы профессионального роста внутри компании.

Система признания: ежемесячно проводится конкурс «Лучший работник» с ценными призами, позволяющий отмечать вклад каждого сотрудника в общее дело и вдохновлять коллег на продуктивную работу.

— Для нас звание «Бренд года» — это прежде всего признание осознанного выстраивания отношений с сотрудниками, — отмечает директор по персоналу Марина Александровна Беликина. — Мы понимаем, что настоящий бренд работодателя формируется не только за счет социального пакета, но и благодаря ежедневной работе над созданием доверительной атмосферы. Именно поэтому мы уделяем особое внимание таким программам, как «Адаптация и наставничество», помогающим новичкам быстро влиться в коллектив, ежемесячному конкурсу «Лучший работник» — возможности публично отметить тех, кто своим трудом вносит реальный вклад в развитие компании здесь и сейчас. Мы благодарны каждому члену нашей команды за профессионализм и преданность общим ценностям.

Секрет нашего бренда —  в людях и отношении к ним. OSTEC создает условия, в которых каждый сотрудник может раскрыть свой потенциал, потому что мы уверены: инвестиции в команду — это фундамент качества продукции и доверия клиентов. Мы все трудимся ради одной цели: создавать для вас отличные инженерные решения.

г. Калуга, Грабцевское шоссе, 75

+7 (495) 662-53-18

www.ostec.ru

