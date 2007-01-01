Завод «Меркатор»: умные машины для чистых и безопасных улиц

Сегодня каждая четвертая дорожно-коммунальная машина в России произведена на заводе «Меркатор Калуга». В этом году компания удостаивается региональной премии «Бренд года». О том, что стоит за успехом предприятия, наш разговор с его директором Дмитрием Корабельниковым.

ТОЧЕЧНЫЙ ПОДХОД

— Дмитрий Викторович, вы не просто производите технику, вы проектируете ее, создавая с нуля. Каким современным требованиям нужно следовать и какие особые качества закладываются в ваши проекты?

— Действительно, у нас большой штат в конструкторском бюро, и все разработки — ​собственные.

Общие требования касаются безопасности и соответствия российскому законодательству. В остальном же приходится учитывать, что география поставок у нас очень большая и условия эксплуатации везде отличаются. Где-­то приходится бороться с большими снежными заносами, где-то нужно учитывать другие особенности. Соответственно, набор оборудования требуется разный, как и технические характеристики. Даже смазочные материалы для северных и южных районов используются разные.

Поэтому наши конструкторы подходят к реализации каждого проекта точечно. И, конечно, учитываются пожелания клиента как по функционалу машин, так и по особым требованиям.

— Как на практике осуществляется взаимодействие с клиентами и обратная связь?

— У нас есть несколько уровней обратной связи. Буквально на днях произошел традиционный День открытых дверей — ​мероприятие, которые мы проводим для всех наших клиентов со всей страны.

У нас есть демо­площадка, которая имитирует городскую среду и ее объекты: остановки, бордюры, шумовые экраны, лежачие полицейские. Там мы проводим рабочие показы нашей техники, демонстрируем ее возможности. Любой вопрос гости могут задать в ходе специальной сессии.

Также у нас есть сервисная служба, которая объезжает или обзванивает клиентов, задает вопросы по эксплуатации техники, фиксирует замечания и предложения. Активно взаимодействует с покупателями и отдел продаж.

— Какие вызовы приходится принимать в связи с санкционной политикой Запада?

— До начала СВО поставки из-­за границы, в том числе из Европы, составляли достаточно весомую долю. Когда поступление импортных комплектующих прекратилось, это стало действительно серьезным вызовом для компании.

Мы провели большую работу не только по поиску других поставщиков, но и по доведению качества их комплектующих до требуемого уровня. Серьезно помогло в этом сотрудничество с китайскими партнерами.

По ряду позиций мы даже получили оптимизацию — ​и по цене, и по логистике. В целом техника как выпускалась, так и выпускается без сбоев.

ЗАБОТИМСЯ О КАЖДОМ

— Проблема, которая сегодня вышла для промышленности едва ли не на первое место, — острая нехватка кадров. Как вам удается привлекать в цеха свежие силы?

— Дефицит кадров есть и среди рабочих специальностей, и в инженерных службах. Стараемся решать эту проблему на разных уровнях взаимодействия.

Так, несколько лет назад мы организовали в КФ МГТУ студенческое конструкторское бюро. Еще в период обучения трудоустраиваем туда ребят, и они выполняют для нас определенные инженерные изыскания и конструкторские задания, вникая в специфику предприятия.

На нашей базе они пишут курсовые и дипломные, а после окончания вуза мы с радостью принимаем их в штат как готовых специалистов по нашему направлению.

Что касается рабочих кадров, мы точно так же дружим с профильными колледжами. Берем оттуда ребят на практику, организуем для них учебу без отрыва от производства, а также проводим специальное обучение по нашей тематике прямо на заводе, организовываем конкурсы профессионального мастерства.

Внимательно следим, чтобы уровень зарплаты персонала не только не отставал от среднего по региону, но и опережал его. Организуем дополнительное медстрахование, питание, доставку.

Помогаем семейным сотрудникам собрать детей к 1 сентября, коллективно отмечаем День семьи и другие праздники. Стремимся проявлять реальную заботу о каждом.

При этом стараемся не отставать и от общественной жизни за пределами производства. Завод активно участвует в городских мероприятиях, например, предоставляет для этого необходимую технику.

Включаемся в работу социальных программ и благотворительных фондов, заботимся о тех, кто защищает интересы страны на передовой.

— Автопром — ​весьма наукоемкое производство, вы производите не просто машины, а сложные многофункциональные дорожные агрегаты. Какие достижения прогресса берете на вооружение?

— Основное направление цифровизации, по которому сегодня идет завод и его лаборатория умной техники, — ​это система управления автомобилем, а именно его специальным оборудованием. Это наша собственная разработка с целым рядом решений, не имеющих аналогов.

Система оптимизирует контроль над оборудованием, позволяя водителю не отвлекаться от управления автомобилем и дорожной обстановки. Очень много функций переводится в автоматический режим, например, электроника дозирует и распределяет реагент в зависимости от скорости и других параметров.

Внедрена система удаленного мониторинга техники. Каждая машина имеет так называемый цифровой клон — ​это позволяет отслеживать не только ее положение, но и очередность использования оборудования. Мы можем видеть, чем и где она занималась: где работала щеткой, где и с какой плотностью рассыпала реагент и т. д.

Полная комплексная картина сохраняется в системе и позволяет точно анализировать все параметры работы коммунального автомобильного парка в реальном времени.

Более того, определенным функционалом автомобилей можно управлять дистанционно и так же проводить удаленную первичную диагностику, обходясь без выезда специалистов. Информацию обрабатывает сервисная служба, и бригада выезжает на место уже подготовленной.

— Большое производство всегда требует оптимизации — ​ведь это более чем существенная экономия всех ресурсов. Как реализуется этот аспект?

— Важный фактор экономного производства — ​станочный парк. Мы стремимся работать на новых станках, построенных по последним современным стандартам, а использование качественного программного обеспечения делает их использование максимально эффективным. Это позволяет экономить материал, энергию и смазочные составы, уменьшать количество отходов, делать производство более экологичным.

— Какие стратегические задачи стоят перед заводом на ближайшие годы?

— Уже этот год планируем закончить с 40-процентным ростом производства. Следующая задача — ​не сбавлять темп, а наоборот, увеличивать выпуск нашей техники.

Кроме того, будет расширена линейка нашей продукции: ​запускаем новые крупные проекты, которые касаются малых самоходных коммунальных машин.

Планов много. Калужская экономика живет в состоянии подъема и развития, в регионе есть для этого все условия. Быть частью этого динамичного поступательного движения, работать на благо родной земли и ее жителей — ​это большая честь.