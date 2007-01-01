ООО «Стоматолог»: более полувека профессиональной стоматологической помощи

Стоматологическая поликлиника ООО «Стоматолог» была открыта в апреле 1972 года на основании решения Министерства здравоохранения РСФСР.

Сегодня ООО «Стоматолог» — ​надежный медицинский центр, предоставляющий широкий спектр стоматологических услуг населению Калуги и области, это современная стоматологическая клиника, оснащенная передовым оборудованием и использующая актуальные клинические протоколы лечения. Высокий уровень профессиональной подготовки врачей, постоянное внедрение инновационных технологий и материалов, а также строгий контроль качества и безопасности позволяют клинике стабильно входить в число лидеров регионального рынка стоматологических услуг.

В поликлинике работают 32 врача-стоматолога и 28 медицинских сестер. Специалисты оказывают весь спектр стоматологической помощи, включая терапевтические, хирургические, ортопедические и пародонтологические услуги. Особое внимание уделяется применению цифровых методов диагностики и лечения, персонализированному подходу и постоянному повышению квалификации сотрудников. Для обеспечения максимально комфортных условий лечения в клинике внедрены современные методы обезболивания, используются новые лекарственные препараты и биосовместимые материалы, не вызывающие аллергических реакций.

Диагностическая база клиники включает современные рентгенологические аппараты и компьютерный томограф, что обеспечивает точность, быстроту и минимальную инвазивность обследований. ООО «Стоматолог» особое внимание уделяет развитию пациентоориентированной медицины. Ведется работа по повышению информированности пациентов: консультации стали более детальными, а цифровое планирование лечения — ​доступным и прозрачным. Такой подход формирует доверие и обеспечивает высокий уровень удовлетворенности пациентов результатами лечения.

За более чем 50 лет работы клиника приобрела заслуженный авторитет среди жителей Калуги. Главные принципы ее работы — ​профессионализм, внимательное отношение к каждому пациенту и стремление к постоянному развитию.

