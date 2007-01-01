Медицина без стресса: как в калужской клинике создают комфорт для детей и взрослых
«Клиника ЗДОРОВьЯ» известна не только качеством услуг, но и глубокой преданностью пациентам.
В 2025 году ее вклад в развитие здравоохранения оценен по достоинству — клиника в очередной раз стала одним из лауреатов престижной премии «Бренд года-2025» от медиа-холдинга «Комсомольская правда-Калуга».
За 10 лет клиника из скромного медицинского центра с семью сотрудниками превратилась в современный многопрофильный комплекс, ежемесячно обслуживающий около шести тысяч пациентов.
Сегодня в просторном здании работает более 200 специалистов, охватывая практически все направления медицинской помощи.
Сила — в людях
О рабочих буднях, успехах и планах клиники нам рассказала ее генеральный директор Ирина Садыкова.
– Наш успех рождается из доверия и общей цели. Спасибо каждому в нашей команде, кто выбрал этот путь — быть на страже здоровья калужан! Здесь работают не просто специалисты, а преданные своему делу люди, для которых чужих проблем не бывает. Именно эта искренняя вовлеченность — наше главное преимущество.
Забота о маленьких
Год назад в клинике заработало детское отделение.
– Наша педиатрия держится на особенных людях, ведь лечить детей — это не только благородная, но и сложная миссия, – говорит Ирина Тагировна. – И направление активно развивается: растет команда, как и количество услуг. К нам присоединилась офтальмолог Любовь Александровна Копылова, работают три педиатра, эндокринолог, пульмонолог. Мы оформили уже более 15 годовых программ прикрепления для детей и делаем важные шаги в детской стоматологии.
Для детей создают дружелюбную обстановку — их встречают молодые приветливые специалисты.
– Мы создали для детей особый мир, – рассказывает Ирина Садыкова. – Здесь свой вход, просторная игровая и кабинеты, где ребята чувствуют себя как дома. А после приема каждый маленький герой получает приз за храбрость — сладость или игрушку. Наша цель — сделать визит к врачу радостным, вызвать желание прийти снова.
Варианты для всех
В клинике разработаны комплексные программы для всех возрастов. А для пенсионеров действует 10%-ная скидка.
– У нас гибкий подход к потребностям каждого пациента, – отметила Ирина Садыкова. – Если требуется скорректировать программу, мы разрабатываем индивидуальный план и организуем визит в клинику максимально эффективным. В итоге человек, не тратя лишнего времени, сил и нервов, получает всю необходимую помощь.
На основании результатов итог обследования подводит врач высшей категории с большим опытом работы Вероника Александровна Белая. Дается грамотное заключение по профилактике. Если необходимо, назначаются лечение и дальнейшее наблюдение.
– Кроме того, мы уделяем большое внимание обследованию наших сотрудников, – рассказала Ирина Садыкова. – В обязательном порядке проверяются все специалисты. Чтобы лечить людей, сам доктор должен быть здоровым.
