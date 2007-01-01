Афиша Обнинск
Общество

Медицина без стресса: как в калужской клинике создают комфорт для детей и взрослых

24.10, 14:00
448
«Клиника ЗДОРОВьЯ» известна не только качеством услуг, но и глубокой преданностью пациентам.

В 2025 году ее вклад в развитие здравоохранения оценен по достоинству — клиника в очередной раз стала одним из лауреатов престижной премии «Бренд года-­2025» от медиа-холдинга «Комсомольская правда-­Калуга».

За 10 лет клиника из скромного медицинского центра с семью сотрудниками превратилась в современный многопрофильный комплекс, ежемесячно обслуживающий около шести тысяч пациентов.

Сегодня в просторном здании работает более 200 специалистов, охватывая практически все направления медицинской помощи.

Сила — в людях

О рабочих буднях, успехах и планах клиники нам рассказала ее генеральный директор Ирина Садыкова.

– Наш успех рождается из доверия и общей цели. Спасибо каждому в нашей команде, кто выбрал этот путь — быть на страже здоровья калужан! Здесь работают не просто специалисты, а преданные своему делу люди, для которых чужих проблем не бывает. Именно эта искренняя вовлеченность — наше главное преимущество.

Забота о маленьких

Год назад в клинике заработало детское отделение.

– Наша педиатрия держится на особенных людях, ведь лечить детей — это не только благородная, но и сложная миссия, – говорит Ирина Тагировна. – И направление активно развивается: растет команда, как и количество услуг. К нам присоединилась офтальмолог Любовь Александровна Копылова, работают три педиатра, эндокринолог, пульмонолог. Мы оформили уже более 15 годовых программ прикрепления для детей и делаем важные шаги в детской стоматологии.

Для детей создают дружелюбную обстановку — их встречают молодые приветливые специалисты.

– Мы создали для детей особый мир, – рассказывает Ирина Садыкова. – Здесь свой вход, просторная игровая и кабинеты, где ребята чувствуют себя как дома. А после приема каждый маленький герой получает приз за храбрость — сладость или игрушку. Наша цель — сделать визит к врачу радостным, вызвать желание прийти снова.

Варианты для всех

В клинике разработаны комплексные программы для всех возрастов. А для пенсионеров действует 10%­-ная скидка.

– У нас гибкий подход к потребностям каждого пациента, – отметила Ирина Садыкова. – Если требуется скорректировать программу, мы разрабатываем индивидуальный план и организуем визит в клинику максимально эффективным. В итоге человек, не тратя лишнего времени, сил и нервов, получает всю необходимую помощь.

На основании результатов итог обследования подводит врач высшей категории с большим опытом работы Вероника Александровна Белая. Дается грамотное заключение по профилактике. Если необходимо, назначаются лечение и дальнейшее наблюдение.

– Кроме того, мы уделяем большое внимание обследованию наших сотрудников, – рассказала Ирина Садыкова. – В обязательном порядке проверяются все специалисты. Чтобы лечить людей, сам доктор должен быть здоровым.

 

г. Калуга, ул. Телевизионная, 31

www.zdorovie-kaluga.ru

тел.: +7 (4842) 55-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама. ООО «Клиника здоровья». ИНН 4027119829. Erid: 2VfnxwPkkNV
Новости компаний
