Калужский областной онкодиспансер: современные способы исследования и передовые методы лечения онкологии доступны калужанам по ОМС

Врачи Калужского онкодиспансера призывают каждого уделить время своему здоровью и пройти необходимые обследования.

Калужский областной клинический онкологический диспансер — ​главное учреждение региона, куда за профессиональной и современной медицинской помощью приходят калужане, столкнувшиеся с подозрением на онкозаболевание.

В последние десятилетия лечение онкологии в нашей стране вышло на новый уровень. Все последние разработки и новшества одним из первых внедряет калужский онкодиспансер. Более того, в профессиональной среде калужские врачи-­онкологи признаны экспертами и нередко передают свои знания и опыт коллегам из других регионов России.

Современные медицинские аппараты, просторные кабинеты, оснащенные всем необходимым, регулярная оптимизация маршрутизации пациентов — ​в КОКОД созданы все условия для комплексного обследования и лечения пациентов.

Большие возможности диагностики

Большой опыт в лечении онкозаболеваний и глубокие знания в своей сфере позволяют калужским онкологам точно и результативно проводить обследования, назначать индивидуальный курс лечения для хорошего результата. Однако усилий одних лишь врачей в борьбе с онкологией недостаточно. Доктора не устают напоминать калужанам: «Будьте внимательны к своему здоровью! Своевременно проходите обследования и диспансеризацию, обращайте внимание на изменения в самочувствии и особенно на новообразования». Помните, главный враг онкологии — ​ранняя диагностика заболевания. Этому способствует прежде всего регулярная диспансеризация, которую должны проходить все мужчины и женщины.

В онкодиспансере работает большая диагностическая служба. Здесь можно пройти множество видов исследований: гастроскопию, колоноскопию, МРТ/КТ/рентген/маммографию, радионуклидную диагностику (остеосцинтиграфию, сцинтиграфию щитовидной железы), сдать любые лабораторные анализы (крови, мочи, онкомаркеры). Окончательный диагноз устанавливается при гистологическом или цитологическом исследовании опухоли, которое проводится в собственной лаборатории диспансера.

Прием в городской поликлинике диспансера

Чтобы все желающие вовремя попадали на прием к врачу-онкологу, Калужский онкодиспансер более года назад открыл практически в центре Калуги новое поликлиническое отделение именно для жителей областной столицы. Горожан принимают по адресу: ул. Степана Разина, дом 1. Открытие второго филиала позволило разделить потоки пациентов и сократить период ожидания приема нужного специалиста.

Во втором поликлиническом отделении проводят первичный прием и диспансерное наблюдение. Консультации возможны по направлениям: онкоурология, онкология головы, шеи и кожи, онкомаммология, абдоминальная онкология, онкогинекология. На месте можно пройти УЗ‑исследования и сдать лабораторные анализы.

Октябрь — ​месяц борьбы с раком молочной железы

Октябрь — ​это месяц, посвященный диагностике рака молочной железы, одного из самых частых онкозаболеваний. Он представляет опасность тем, что долгое время протекает без каких-либо симптомов. Выявить заболевание можно лишь при регулярном обследовании у врача-маммолога, с помощью современных методов диагностики.

Доктора калужского онкодиспансера напоминают: маммография — ​рентген молочных желез — ​показана женщинам старше 40 лет, до 40 — ​информативнее делать УЗИ молочных желез. Если есть потребность более тщательного осмотра — ​МРТ молочных желез поможет выявить сложные или скрытые образования. Следующим этапом станет биопсия — ​это изучение клеток подозрительного участка для подтверждения диагноза. Все методы исследования доступны для пациентов областного онкодиспансера.

Профессионалы КОКОД обращаются к калужанкам: не теряйте времени, посвятите октябрь заботе о своем здоровье. А для удобства горожан в поликлиническом отделении № 2 попасть на прием к онкологу-маммологу можно и в вечерние часы, что удобно для работающих калужанок.

Вечерний прием ведет опытный врач-онколог-маммолог Александр Анохин.

Запись по телефону: 8 (4842) 40–44–03.

Не откладывайте заботу о себе — ​ранняя диагностика может спасти жизнь!

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»

Кол-центр: 8 (4842) 40-33-03.

248007, г. Калуга, ул. Вишневского, 2, корп. 1-4.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ