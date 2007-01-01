Ваша улыбка — наше призвание

Стоматология «Дентал ЭХЦ» завоевала титул «Бренд года».

Улыбка — ​это визитная карточка человека. Пожалуй, ничто так сильно не притягивает взгляд. Стоматология «Дентал ЭХЦ» заботится о здоровье зубов и дарит уверенность в себе тысячам калужан.

«Дентал ЭХЦ» — ​стоматология, которая уже давно зарекомендовала себя как одна из самых современных и многофункциональных в нашем регионе. Несмотря на то что лечение зубов в клинике проходит безболезненно и очень комфортно, у многих по-­прежнему имеется страх при походе к врачу. Ведь стоматология раньше была настолько специфична, что вырастила не одно поколение пациентов-­стоматофобов.

В практику врачей «Дентал ЭХЦ» было внедрено лечение под седацией — ​удобный и безопасный способ успокоиться и даже немного расслабиться. Для снятия страха и тревожности используется закись азота. Пациент остается в сознании, но испытывает расслабление. В сочетании с местной анестезией это позволяет провести лечение максимально комфортно.

«Дентал ЭХЦ» особое внимание уделяет повышению квалификации специалистов. Врачи проходят дополнительное обучение, участвуют в нетворкингах с коллегами. Прайс клиники строится на разумном балансе и абсолютно прозрачен. Стоимость лечения оговаривается с пациентом на первой консультации. А это очень важно для формирования и сохранения доверия между клиникой и пациентами.

А «Дентал ЭХЦ» жители Калужской области доверяют!

г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 8

8 (4842) 200-337

www.semstom40.ru

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ