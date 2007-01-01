Учения МЧС прошли на федеральной трассе в Калужской области
Их провели на 173 километре дороги М3 «Украина» в Дзержинском районе.
По сценарию, в столкновении «Нивы Шевроле» и «Волги» пострадали несколько человек.
- Водитель «Волги» с закрытым переломом голени оказался заблокирован в салоне. Трое пассажиров «Нива Шевроле» получили легкие травмы, - рассказали подробности в МЧС. - В ходе операции спасатели провели деблокировку пострадавшего водителя и передали его сотрудникам Красного Креста для оказания медицинской помощи.
Также был оперативно ликвидирован условный пожар, возникший из-за розлива топлива.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь