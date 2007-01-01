Афиша Обнинск
Учения МЧС прошли на федеральной трассе в Калужской области

23.10, 15:04
Их провели на 173 километре дороги М3 «Украина» в Дзержинском районе.

По сценарию, в столкновении «Нивы Шевроле» и «Волги» пострадали несколько человек.

- Водитель «Волги» с закрытым переломом голени оказался заблокирован в салоне. Трое пассажиров «Нива Шевроле» получили легкие травмы, - рассказали подробности в МЧС. - В ходе операции спасатели провели деблокировку пострадавшего водителя и передали его сотрудникам Красного Креста для оказания медицинской помощи.

Также был оперативно ликвидирован условный пожар, возникший из-за розлива топлива.

