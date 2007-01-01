Почему который год подряд ЭХЦ становится обладателем этой награды, спросите вы.

Ответ прост: ​здесь создали особый мир, где забота о здоровье — ​это не дань моде, а осознанный выбор в пользу сохранения качества жизни и долголетия.

Эндохирургический Центр — ​это не просто клиника, а по-­настоящему семейный центр, где под одной крышей собраны все возможности современной медицины и доступны они пациентам с самого рождения.

Мощные томографы, цифровой рентген и собственная лаборатория, которая выдает результаты анализов в день обращения, ​ — это, безусловно, важные факторы, которые учитывают пациенты при выборе клиники. А реалии сегодняшнего дня говорят о том, что жители нашего региона выбирают высокотехнологичную помощь, которая видит проблему целиком и сокращает процесс лечения.

Широкий спектр медицинских направлений представлен в ЭХЦ высококвалифицированными врачами в рамках поликлинического приема. Но главная гордость — ​это хирургический стационар, спроектированный по мировым стандартам. Когда на кону здоровье, калужане доверяют тем, кто виртуозно владеет скальпелем и лазером в самых сложных областях: от нейрохирургии и проктологии до сосудистой и детской хирургии.

В ЭХЦ постоянно открываются новые востребованные направления. Одним из них стал первый в Калужской области платный травмпункт. Здесь оказывают неотложную помощь при таких травмах, как ушибы, переломы, вывихи, растяжение связок, ссадины, открытые раны туловища и конечностей, а также при возникновении сильных болей в случае обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Важно, что для стабилизации состояния после травмы все необходимые манипуляции возможно провести в день обращения с использованием современных и качественных материалов.

Структура ЭХЦ такова, что все отделения — ​это звенья одной цепи. Цепи, ведущей к выздоровлению и полному восстановлению.

Отдельно стоит отметить отделение косметологии и пластической хирургии. Красота и эстетика во всем — ​от результата работы специалистов до интерьера.

В отделении косметологии доступны премиальные технологии и препараты, работают с которыми специалисты экспертного класса, постоянно повышающие свою квалификацию. Здесь заботятся о красоте, сохраняя здоровье.

— ЭХЦ по праву стал «Брендом года-2025». Потому что это не набор кабинетов с дорогостоящей аппаратурой. Это живой организм, созданный для людей. Здесь думают о нашем комфорте, ценности каждого дня и качестве жизни на долгие годы.

Анастасия, пациентка ЭХЦ.

