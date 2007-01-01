Красивая и здоровая улыбка на долгие годы

С 2016 года стоматологическая клиника «Эль-Дента+» уверенно держит марку, получая премию «Калужский бренд», организатором которой является медиахолдинг «Комсомольская правда-Калуга». Для нас эта награда не просто красивая статуэтка и грамота в рамке. Это прямое доказательство доверия сотен пациентов, их уверенности в том, что они получают не просто качественное лечение, но и честные профессиональные ответы на самые важные вопросы о здоровье своей улыбки.

Именно это доверие и диалог мы ценим больше всего. В своей практике врачи «Эль­Дента+» ежедневно слышат сотни волнующих пациентов вопросов. Мы собрали пять наиболее часто задаваемых и задали их нашим врачам еще раз. Это не просто вопросы с ответами, это те принципы, которых придерживаются наши специалисты ежедневно.

1. – Сколько простоят зубные имплантаты? Это навсегда?

– Дентальная имплантация — это максимально долгосрочное, но не «волшебное» решение, – отвечает врач стоматолог-­хирург имплантолог Л.Д. Кирлинский, – Современные титановые имплантаты, которые используем мы, служат десятилетиями. Но ключевой момент вот в чем: имплантат — это не просто искусственный зуб, это часть сложной биологической системы. Его долговечность определяется тремя факторами.

Первый — мастерство врача и точность установки, нам на помощь приходят технологии 3D-­планирования.

Второй — качество изготовленной ортопедом коронки, которая должна идеально распределять нагрузку.

И третий, самый главный фактор, — это отношение самого пациента. Имплантату, как и собственным зубам, нужна регулярная и тщательная гигиена, профессиональные чистки и бережное отношение.

Можно провести аналогию с автомобилем премиум­класса: у него долгий срок службы и гарантия, но если не менять масло и не следить за ним, он выйдет из строя. Так и имплантат: при правильном уходе и регулярных осмотрах он с большой вероятностью прослужит вам всю жизнь, став полноценной частью вашей улыбки. Наша с вами общая задача — сделать эту конструкцию максимально долговечной.

2. – Зачем лечить под микроскопом? Раньше же лечили без него!

– Раньше не было смартфонов и современных автомобилей, но мы же не отказываемся от них, – отвечает врач стоматолог-терапевт И.Н. Курбатова, – лечение под микроскопом — это такой же технологический прорыв. Он дает увеличение до 30 раз. Я вижу не предположительное «где-­то тут», а реальные ответвления каналов, микротрещины и скрытые очаги инфекции, которые не видны невооруженным глазом. Это лечение с высокой точностью, которое позволяет сохранить зуб, перелечивание его без микроскопа часто было невозможным. Мы не действуем вслепую, а работаем с ювелирной точностью. Мне есть — с чем сравнить: до этого я 27 лет работала без увеличения, последние 5 лет — с бинокулярами, а теперь на микроскопе. Разница колоссальная.

3. – Обязательно ли лечить молочные зубы? Они же временные.

– Обязательно! Я всегда об этом говорю родителям на приеме и объясняю важность такого лечения, – отвечает врач стоматолог-терапевт, специалист детского кабинета Е.Д. Орлова. – Изначально хотя бы потому, что инфекция при не назначенном лечении может перекинуться на зачатки постоянного зуба. Второе: преждевременное удаление молочного зуба — одна из самых частых причин серьезных ортодонтических проблем у подростков. Молочные зубы «держат место» для постоянных. Если зуб удален раньше срока, соседние зубы сдвигаются и постоянному просто некуда прорезаться. В результате — скученность, необходимость ношения брекетов и даже проблемы с дикцией и развитием челюстей. Лечение кариеса у ребенка — это инвестиция в ровные и здоровые постоянные зубы в будущем.

4. – Почему предлагают комплексный план лечения зубов, если мне нужна коронка просто на один зуб?

– Частый вопрос среди моих пациентов, и я всегда отвечаю одинаково. Зуб не отдельный игрок, а часть команды под названием «зубочелюстная система», – отвечает врач стоматолог-­ортопед В.А. Череватый. – Комплексный план — это не наша прихоть, это стратегия, которая гарантирует, что протезирование будет с хорошим долгосрочным прогнозом. Мы не лечим один зуб, мы делаем наших пациентов здоровыми. Наш приоритет всегда — решить вопрос первопричины, — сделать так, чтобы после протезирования пациент ходил только на осмотры и профгигиену.

5. – Я чищу зубы каждый день, зачем мне профгигиена?

– Отличная домашняя гигиена — это фундамент! Но даже идеальная щетка и ирригатор не удаляют весь налет, особенно в труднодоступных местах и под десной, – отвечает врач стоматолог-гигиенист Д.О. Головина. – Со временем он минерализуется, превращаясь в зубной камень — твердый, как известь. Профгигиена — это не просто «почистить зубы». Это единственная эффективная профилактика кариеса и воспаления десен. Это как генеральная уборка: вы же пылесосите каждый день, но раз в месяц все равно делаете генеральную уборку с отодвиганием мебели.

Именно поэтому я всегда рекомендую своим пациентам проходить профгигиену не просто два раза в год, но и перед протезированием или любой хирургической операцией в полости рта. Чистота — залог здоровья.

Вопросы — это не сомнения, это путь к пониманию. И мы в клинике «ЭльДента+» всегда рады пройти этот путь вместе с вами, чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой на долгие годы. До встречи на консультации!

