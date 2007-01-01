Лабораторное оборудование компании «Листон» названо «Брендом года» Калужской области

Компания «Листон» в Калужской области – один из лидеров рынка лабораторного оборудования, которое славится точностью и надежностью, достойной ценой и неоспоримым качеством.

Медицинские дистилляторы, лабораторные центрифуги и деструкторы игл калужского предприятия не только закрывают потребности медучреждений нашей страны, но и активно поставляются за рубеж. Высококачественное оборудование «Листона» соответствует международным стандартам и востребовано специалистами в разных уголках мира, а потому производителя из Калужской области знают и в Европе, и странах Африки и Азии.

Современные технологии в помощь лаборатории

Среди новых разработок компании — два устройства, предназначенных для широкого спектра исследовательских работ в лабораториях пищевых производств и сельскохозяйственных комплексов.

Недавно компания «Листон» запустила производство молочной центрифуги и водяной бани. Молочная центрифуга с подогревом по методу Гербера разработана для анализа молочной продукции: отделения жировой фракции, определения массовой доли жира и контроля качества.

Водяная баня Liston обеспечивает точный температурный контроль при проведении биохимических, мик­ро­биологических исследований и пробоподготовки. Водяная баня и центрифуга работают в связке: без предварительного нагрева разделение жира будет неполным или неточным.

Оба прибора сертифицированы и соответствуют требованиям Европейского экономического союза (ЕАЭС), оправдывая высокий уровень доверия пользователей и покупателей!

Теперь «Листон» открывает новую перспективу — стать надежным партнером агропредприятий как нашего региона и страны, так и зарубежных стран.

Признание высокого качества и успехи компании

Неустанное стремление к качеству компании «Листон» было отмечено высокой наградой федерального уровня — премией «Экспортер года 2024» в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» среди регионов Центрального федерального округа.

– Благодарим наших партнеров и клиентов за доверие и поддержку, а также выражаем признательность правительству и администрации за постоянную помощь и содействие в развитии нашего бизнеса, – сказал коммерческий директор предприятия Юрий Сапрыгин, получая заслуженную награду.

Видеть перспективы развития

Компания не останавливается на достигнутом и продолжает расширять географию поставок, укреплять позиции и разрабатывать новые технологичные решения. Конечно, поддержка правительства играет важную роль в продвижении калужского экспортера, способствуя выходу отечественной техники на международный рынок.

Лабораторное оборудование калужского предприятия «Листон» это синоним высокого качества, точности результата и долговечности изделий, полное соответствие современным стандартам. Центрифуги и дистилляторы применимы в лабораториях разного профиля, а комплексное сервисное обслуживание и техническая поддержка от калужской компании становятся хорошим гарантом для зарубежных партнеров.

Количество постоянных клиентов компании «Листон» растет, а в последние годы страны Африки и Азии убедились в преимуществах современного подхода калужан и доверяют только нашему производителю.