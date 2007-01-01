Афиша Обнинск
Главная Новости Общество АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») — среди победителей премии «Калужский бренд – 2025»
Новость дня Общество

АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») — среди победителей премии «Калужский бренд – 2025»

23.10, 15:01
0 448
Исполнительный директор Калужского филиала компании АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») Наталья Алексеевна Пахова.
Калужский филиал компании АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») признан победителем престижной региональной премии «Калужский бренд – 2025».

Более 25 лет компания развивается в Калужском регионе, где расположен один из крупнейших в России заводов.

Компания АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») неизменно следует высоким стандартам качества в рамках производственных процессов и инновациям в развитии собственного бренд­портфеля. Каждый этап — ​от выбора ингредиентов до розлива — ​контролируется с особым вниманием, чтобы обеспечить безупречный вкус и стабильное качество продукции. Компания всегда стремится к тому, чтобы ассортимент отражал актуальные предпочтения российских потребителей и каждый мог найти напиток по вкусу.

Калужский филиал АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») — ​один из крупнейших и технологически продвинутых пивоваренных заводов в России с производственными мощностями около 5,5 млн гектолитров в год. Сегодня предприятие выпускает больше 30 популярных брендов, заслуживших доверие миллионов потребителей.

Благодаря использованию передовых технологий и строгому контролю качества продукция калужского филиала уже много лет пользуется спросом у россиян.

В рамках системной работы для устойчивого развития завод поддерживает корпоративную социальную программу «Нам здесь жить» посредством активного участия в жизни региона, в экологических субботниках и спонсируя важные спортивные события. Так, уже несколько лет компания становится партнером главного спортивного события — ​Калужского космического марафона — ​и предоставляет свою безалкогольную продукцию в подарок всем участникам и гостям мероприятия. В этом году компания впервые выступила спонсором Всероссийского фестиваля орловского рысака.

Также в 2025 году более 20 эковолонтеров компании приняли участие в благоустройстве знакового исторического городского объекта — ​калужской площади Победы. Еще около 30 человек провели экологический субботник на прилегающих к заводу территориях: сотрудники собирали бытовой мусор, прошлогоднюю листву и красили бордюры.

В рамках Петербургского международного экономического форума компания и правительство Калужской области продлили соглашение о сотрудничестве на 2025–2027 годы. За последние три года производство Калужского филиала увеличилось на 12%, а налоговые отчисления выросли более чем на 30%. Особое внимание уделяется чистоте и технологичности производства, охране труда и промышленной безопасности.

Таким образом, калужский завод компании АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») является ключевым игроком региона, который стабильно развивается и вносит значимый вклад в экономику, благосостояние и социальную жизнь Калуги и области.

Новости компаний
