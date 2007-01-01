Исполнительный директор Калужского филиала компании АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») Наталья Алексеевна Пахова.

Калужский филиал компании АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») признан победителем престижной региональной премии «Калужский бренд – 2025».

Более 25 лет компания развивается в Калужском регионе, где расположен один из крупнейших в России заводов.

Компания АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») неизменно следует высоким стандартам качества в рамках производственных процессов и инновациям в развитии собственного бренд­портфеля. Каждый этап — ​от выбора ингредиентов до розлива — ​контролируется с особым вниманием, чтобы обеспечить безупречный вкус и стабильное качество продукции. Компания всегда стремится к тому, чтобы ассортимент отражал актуальные предпочтения российских потребителей и каждый мог найти напиток по вкусу.

Калужский филиал АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») — ​один из крупнейших и технологически продвинутых пивоваренных заводов в России с производственными мощностями около 5,5 млн гектолитров в год. Сегодня предприятие выпускает больше 30 популярных брендов, заслуживших доверие миллионов потребителей.

Благодаря использованию передовых технологий и строгому контролю качества продукция калужского филиала уже много лет пользуется спросом у россиян.

В рамках системной работы для устойчивого развития завод поддерживает корпоративную социальную программу «Нам здесь жить» посредством активного участия в жизни региона, в экологических субботниках и спонсируя важные спортивные события. Так, уже несколько лет компания становится партнером главного спортивного события — ​Калужского космического марафона — ​и предоставляет свою безалкогольную продукцию в подарок всем участникам и гостям мероприятия. В этом году компания впервые выступила спонсором Всероссийского фестиваля орловского рысака.

Также в 2025 году более 20 эковолонтеров компании приняли участие в благоустройстве знакового исторического городского объекта — ​калужской площади Победы. Еще около 30 человек провели экологический субботник на прилегающих к заводу территориях: сотрудники собирали бытовой мусор, прошлогоднюю листву и красили бордюры.

В рамках Петербургского международного экономического форума компания и правительство Калужской области продлили соглашение о сотрудничестве на 2025–2027 годы. За последние три года производство Калужского филиала увеличилось на 12%, а налоговые отчисления выросли более чем на 30%. Особое внимание уделяется чистоте и технологичности производства, охране труда и промышленной безопасности.

Таким образом, калужский завод компании АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») является ключевым игроком региона, который стабильно развивается и вносит значимый вклад в экономику, благосостояние и социальную жизнь Калуги и области.