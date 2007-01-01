В Калужской области реализовали 79% мероприятий нацпроектов за 9 месяцев

По итогам января-сентября в Калужской области реализовано 79% запланированных мероприятий в рамках национальных проектов. Об этом сообщил 23 октября губернатор региона Владислав Шапша.

Регион участвует в 12 обновлённых федеральных программах, охватывающих ключевые сферы социально-экономического развития.

В здравоохранении уже завершён капитальный ремонт семи медучреждений, поступили 25 новых автомобилей и более 1180 единиц современного оборудования. В образовании полностью обновили 15 школ и общежитие Калужского технического колледжа, а восемь детских школ искусств получили новые музыкальные инструменты.

В сфере благоустройства привели в порядок 54 общественные территории, а также ведётся модернизация 18 объектов водоснабжения и водоотведения.

Лучше всего продвигаются такие нацпроекты, как «Эффективная и конкурентная экономика» (97% выполнения), «Кадры» (94%) и «Беспилотные авиационные системы» (88%).