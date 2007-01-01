Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области реализовали 79% мероприятий нацпроектов за 9 месяцев
Общество

В Калужской области реализовали 79% мероприятий нацпроектов за 9 месяцев

Дмитрий Ивьев
23.10, 12:09
0 182
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По итогам января-сентября в Калужской области реализовано 79% запланированных мероприятий в рамках национальных проектов. Об этом сообщил 23 октября губернатор региона Владислав Шапша.

Регион участвует в 12 обновлённых федеральных программах, охватывающих ключевые сферы социально-экономического развития. 

В здравоохранении уже завершён капитальный ремонт семи медучреждений, поступили 25 новых автомобилей и более 1180 единиц современного оборудования. В образовании полностью обновили 15 школ и общежитие Калужского технического колледжа, а восемь детских школ искусств получили новые музыкальные инструменты. 

В сфере благоустройства привели в порядок 54 общественные территории, а также ведётся модернизация 18 объектов водоснабжения и водоотведения. 

Лучше всего продвигаются такие нацпроекты, как «Эффективная и конкурентная экономика» (97% выполнения), «Кадры» (94%) и «Беспилотные авиационные системы» (88%). 

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFzbGcyVTBoVW9INWk2QW1HTkJPcGc9PSIsInZhbHVlIjoicHoxaFg3TTFnNXhINGdrSmgzeE9jcmhsRkRvY0ZhRXBjTjg3RE5lN3pNSG1jcGVUNER6dVJHbkFlMjN2a3Y3VFFadlQ3cXFBV1dUbVJ2bnBNYm5pSDJMR3VIU0ltcFhFY3hweXByWVBmNllWanp5U0pqcnJ4Sm5TY3BvMFNwNGJDU0JSbGtnbXZGMkN5Tk1ITHFSaENwUlhBNjdRZzZFbi93TVVFNTZYeXhNcDc4NElWeXRhK3Y5TEJzbG44ZHZmU2xCQ21xMkNDcHgwRmcwRHZxaFFTeXdoVFBpSElWQkZOVW1nK0tBY2xGUGRBdDA1TUd0cTZGakxjVTlMY0tFZFRvTEcraEVRQUQySHVJaUMrVFRTSXZHUUNraXpGZWl4ZGFYbmZVQWVUN3VjTGRWM0lHbUZ1aXFwdFJyRVZSQWtFSkMrZExsMUtQeXUrVUFRbWlmQW95dHk1eEVLTk82bFVLV2Jqd2t1VWZLVk5sb0FSbk5OcHI5bXdvUGFkZFBuQ3Zhb1NQSXBDaVYxS05LM21xODRsNXFPZDhmZTQ2Nm81L0lnWTd6U3JVdXdGMWU2NVVFcDYvWlcxZE9TUGQzWSIsIm1hYyI6ImQxMTUyYWZjZmJkNDY0ZDM3Mzk5YTk3NWJiOTlmNTQwYTY2OWQ3YmNkMTVlMTU5ZDViNzZjZTM3MDJjOWJlMTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkN0TWFTMUh5R0t5S1JrWEJKdkhFTkE9PSIsInZhbHVlIjoid3VIS0lHZitwdW9rLzZ4eVN2R0RVR093VnpnRG9NSkpnb09nYXlHQzRISFVKUEJqcWVqYkNEajZ6MjIya0pqSHF6VnFyaDd4VlZNbzRmcEgwUHN4cy9zN2xVeENKNmdTa2htTmt1QTcrTUhHYWNKcCt3Nm5UelVTciswWkNtVGxtb1h1QWVqZ3R5SkpBd0hOMUlzQk5tNE9uRWF6NTBlNHNxZlI3c0ZaeVh2OG1pNFRMQ0ptS2h2aWNHV2hOQ2hEVUd0NlJQemxmeHJUNm5JNzdDbHdpc21jdzdySHV0QWlSU2p2M20rYUNSSnlzV0ZScXNRNlF4WVpKWlB3T3kxUTFYNms3dW93RWZObzAyMnMvUXBqQXRlWStUS0JqWDVrVmtkMllEV3krZUZZWHppZ3dDZWs5RlRMRmdlZWs5d3VaMisrNDNobjgyZHByc3hjRUFiSGJYVWdUTGJJNjRiSithTGUxTnJYYmtOVmZ1aTVuOWRvME85MTZGd1F4Sm1uaG0wcU5kVnU1d29LSnFMNktrVDJHcUwvSTc2Nlc4VDBMZS9oR2dhZ04xN0dGSW5ORFRPdzhwbnBsRmFPbWdJWU54dEM1M2xyTUJOOER2VDV6djBQSGN4QWd5bWxaVnZjanZoVjAwRnJsazgzRTRyRThncWtvNGtmZ0h6c0NPb1FqamdUWUJObWpRZ0d1UlVwb01DL1o3c1ZxUVIzU1NVVnlkNXlMdkl3OFk5Z250TlovZFVUT0dLV2t1L09yeEFQY1ZWT3NyS3kxSDhMZkZhcTN6MkMxT3RXTGFuMHIzSzlDemZJb01VdjNCMmNzaGNGN3N6SzRrV0JQUzRTUGRJTSIsIm1hYyI6IjkwODUxZjRkZjNhYzhiNzBjMDlmY2NkMDYzNDJkNjkyZmJhZmNhNzJlODdiZDg0NmQ4MTE1YzMyYjE4MTU3MDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+