Люди, партнерство, ответственность: философия успеха Газэнергобанка

В этом году калужский Газэнергобанк в очередной раз становится лауреатом премии «Бренд года». О необходимых слагаемых этого признания — наш разговор с Председателем Правления Еленой Жуковой.

— Елена Валерьевна, Газэнергобанк встретил свое 30-летие с заслуженным статусом одной из ведущих кредитных организаций региона. Какие этапы развития и знаковые события стали для Вас ключевыми?

— За годы интереснейшей истории Газэнергобанка было много знаковых событий, но, пожалуй, самое важное из них — ​это вхождение в Банковскую группу «Синара».

Благодаря интеграции с крупной и стабильной финансовой структурой мы смогли значительно расширить спектр предоставляемых услуг, укрепить свои позиции на рынке и предложить клиентам инновационные финансовые решения.

Укрепление партнерских отношений с крупными предприятиями региона — ​еще один значимый шаг в становлении Газэнергобанка. Мы в приоритетном порядке поддерживаем развитие бизнеса, способствуя тем самым экономическому росту региона.

— В этом году вы в третий раз подряд (2023, 2024 и 2025) удостоены региональной премии «Работодатель года». Какими качествами нужно обладать, чтобы стать членом вашей дружной команды?

— Мы убеждены, что успех компании напрямую зависит от людей, которые в ней работают. Формируя команду, мы обращаем внимание не только на профессиональные компетенции, но и на личностные качества.

Мы ценим в человеке желание развиваться, ответственность и готовность работать на результат. Наши сотрудники ежедневно взаимодействуют с клиентами, поэтому важно умение слушать, ясно выражать мысли и находить решения в самых разных ситуациях.

Для нас необходимо, чтобы человек разделял ценности открытости, взаимного уважения и командного духа.

— Газэнергобанк — ​это не только финансовые операции, но и добрые дела. Не могли бы Вы рассказать о них?

— Уже более 15 лет мы поддерживаем воспитанников подшефного Полотняно-­Заводского детского дома. Сегодня дети могут наслаждаться плаванием в новом бассейне, а в жаркие дни — ​проводить время в тени летней беседки, завершение строительства которой также стало возможным благодаря помощи банка.

Кроме того, Газэнергобанк совместно с Благотворительным фондом «Синара» с 2018 года помогает приобретать медицинское оборудование для Калужской областной клинической детской больницы.

На собранные пожертвования закуплены специализированные эндоскопы, микроинструменты для нейрохирургических операций, четырехканальный компьютерный тромбоэластограф, детские кровати, электромобили и многое другое.

— Приведите примеры участия банка в спортивной, культурной, общественной жизни региона.

— С 2015 года мы являемся генеральным партнером футбольного клуба «Калуга» — ​участвуем в финансировании тренировочного процесса, приобретении оборудования и организации выездов на соревнования.

Банк более пяти лет оказывает помощь в проведении межрегиональных соревнований на призы заслуженного мастера спорта по легкой атлетике, серебряного призера Олимпийских игр Олеси Зыкиной.

Сотрудники Газэнергобанка проявляют живой интерес к волонтерству. Они активно участвуют в разметке Большой Калужской тропы, а также помогают приютам для бездомных животных.

— Премия «Бренд года» — ​заслуга всех ваших многочисленных сотрудников. Что бы Вы хотели сказать им в этот день?

— Премия «Бренд года» — ​это не просто награда, это символ нашего общего успеха, это осязаемое подтверждение того, что мы делаем все правильно, что наша работа важна и востребована.

Я хочу от всего сердца поздравить каждого из сотрудников Газэнергобанка с этим знаменательным событием. Спасибо вам за самоотдачу, за то, что вы готовы идти вперед, не боясь трудностей и препятствий. Спасибо за то, что вы верите в нашу общую цель и работаете плечом к плечу для ее достижения.

Эта премия — ​наш общий праздник.

Давайте вместе порадуемся нашей победе и будем стремиться к новым вершинам, к новым достижениям!

