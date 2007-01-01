Афиша Обнинск
Новость дня Общество

«Торговый квартал»: пространство для семейного счастья

23.10, 12:38
0 427
Это больше, чем шопинг — это стиль жизни.

В современном ритме жизни так сложно найти место, где каждый день становится настоящим праздником, а часы, отведенные на шопинг, превращаются в минуты радости. Таким местом для калужан уже почти 15 лет остается «Торговый квартал», который по результатам народного голосования вновь получил звание «Бренд года» в номинации «Сфера услуг и торговли».  

Любимые бренды, новые коллекции

Идеальный семейный шопинг — это когда каждый уходит с полными пакетами и счастливой улыбкой. Поэтому под просторной крышей площадью 43 665 кв. м собрано все необходимое для семьи. А широкие светлые коридоры, стильный дизайн и удобные скамейки для отдыха превращают даже масштабные покупки в приятную прогулку.

Более 130 магазинов дарят безграничные возможности для обновления: СИН, Gloria Jeans, O’STIN, Colin’s, Zolla Kari, Zenden. Каждый сезон «Торговый квартал» становится модной галереей, где можно увидеть и примерить актуальные тренды. Прямо сейчас представлены новые коллекции, создающие идеальную осенне-зимнюю капсулу: теплые пальто, уютные свитеры, практичные костюмы и красивые платья. Обязательно посетите новый магазин белорусского бренда Mark Formelle, чтобы оценить его безупречное качество и утонченный стиль. Поклонникам активного образа жизни гипермаркет «Спортмастер» предлагает все для спорта и отдыха — от функциональной одежды до профессионального снаряжения. А для самых маленьких в «Детском мире» и других бутиках есть одежда на все случаи жизни — от школьного костюма и спортивной формы до ярких праздничных нарядов.

Вдохновиться на перемены в интерьере помогают гипермаркет «Стройландия.ru», салоны мебели ORMATEK и Askonа — здесь найдется все: от необходимых мелочей до дизайнерских предметов обстановки.

Кроме того, в «Торговом квартале» доступны любые повседневные услуги: салон красоты, ателье, химчистка, аптека.

Завершить маршрут можно в «Ашане», закупившись свежими продуктами, и посидеть в уютных кондитерских, где невозможно устоять перед соблазнительными вкусностями.

Время с семьей

Пока родители с удовольствием погружаются в шопинг, для детей в «Торговом квартале» наступает время настоящих чудес. Сердце детского досуга — легендарный Happy Land, целая планета развлечений с лабиринтами, батутами, горками и игровыми автоматами.

После активных игр и покупок вся семья может собраться в уютной зоне фудкорта, где гостей ждут Burger King, KFC и «Вкусно – и точка», и за вкусным обедом или ароматным кофе поделиться впечатлениями. Эти простые семейные радости позволят провести время вместе и наполнят день особым теплом. Кстати, гастрономическая карта «Торгового квартала» пополнилась интересной новинкой — «Суши-маркетом», который уже успел стать любимым местом для ценителей азиатской кухни.

Место встречи изменить нельзя

«Торговый квартал» сегодня — это место силы, где заряжаются эмоциями и пишется городская история. Здесь проходят события, объединяющие поколения: вместе отмечают Новый год и День Победы, День влюбленных, 23 Февраля и 8 Марта, День города. Проводят Фестиваль красок и магическое Шоу света и огня, от которого замирает сердце. Танцевальные фестивали, модные показы и творческие мастер-классы раскрывают таланты. И уже 25 октября торговый центр приглашает всех на зажигательный Фестиваль танцевального искусства. Гостей ждут впечатляющие выступления коллективов Калуги, веселые викторины с подарками и творческие номера. Следить за афишей можно на сайте и в соцсетях торгового центра, чтобы не пропустить ничего интересного!

Каждый день «Торговый квартал» ждет гостей с 10:00 до 22:00. Добраться до него легко в любое время: из центра города — всего15 минут. Парковка огромная — 2600 мест, здесь всегда есть свободное пространство.  

Сюда приезжают не только за покупками — сюда приезжают за настроением и моментами настоящего семейного счастья.

248031, г. Калуга,

ул. Московская, 338А

tk-kaluga.ru

vk.com/tk_kaluga

 

Реклама. ООО "Торговый квартал". ИНН 4028070252. Erid: 2Vfnxwvn793
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

