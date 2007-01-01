Афиша Обнинск
В Калужской области следователи ищут женщину в розовой панаме

Дмитрий Ивьев
23.10, 10:50
В четверг, 23 октября, об этом сообщили в пресс-службе СК.

- Её видели 13 августа 2025 года в дневное время в деревне Ленское Бабынинского района, - говорится в заявлении следователей. - Женщина была одета в розовую панаму, красную куртку, черные штаны, резиновые сапоги, при себе имела трость и хозяйственную сумку красного цвета.

Всех, кто узнал женщину, видел её или располагает информацией о её местонахождении, просят сообщить по телефону 89208954802 или 102.

В связи с каким делом идет розыск, в СК не уточняют.

