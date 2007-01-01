В Калужской области возмутились цветом покрытия на детской площадке
В Малоярославце местный житель отправил жалобу в Следственный комитет, сообщив, что покрытие на новой детской площадке сделали в цветах флага России.
Якобы теперь дети топчутся по госсимволу. На место пришлось выехать главе района Вячеславу Парфенову.
– Тем, кому так кажется, надо внимательнее смотреть и не провоцировать, не писать в различные инстанции, что происходит надругательство над российским флагом, - прокомментировал чиновник. – Оранжевый, синий и бежевый – таких флагов в Российской Федерации нету.
