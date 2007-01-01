Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области возмутились цветом покрытия на детской площадке
Новость дня Общество

В Калужской области возмутились цветом покрытия на детской площадке

Дмитрий Ивьев
23.10, 10:54
4 1385
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Малоярославце местный житель отправил жалобу в Следственный комитет, сообщив, что покрытие на новой детской площадке сделали в цветах флага России.

Якобы теперь дети топчутся по госсимволу. На место пришлось выехать главе района Вячеславу Парфенову.

– Тем, кому так кажется, надо внимательнее смотреть и не провоцировать, не писать в различные инстанции, что происходит надругательство над российским флагом, - прокомментировал чиновник. – Оранжевый, синий и бежевый – таких флагов в Российской Федерации нету.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
15 оценили
73%
0%
13%
0%
13%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im95cjFOcDhITDlveDM2L21UWFM5K2c9PSIsInZhbHVlIjoiRDJpWE1CWjZkdG5VUVcwZXo1MGJSMDgwbGQySzlzMFkzUFcyOHl3SHBDVTdqRmdWSFhqczlSbG1CeUhlZUhhUUh2alpuQlVrQmQ4V1haOUtvZDhLMUJnQXErV295QzVPaXZmOGNsZW8xUmEvRTkrYjllVEt2TS9qVituM2J4R2ZMYlBVQS9RMG1DMGtweVRyT3BUeUhOOEZCSFZRTnV4SVg2bDBJNjJrOUZBY3R4QkRGL29BMTAwRG82emFPVDZVRmlYNW5zNWROaWtXT25Ja1dEemp2eXR5S2o1bHBoL0J6UTRvVDhSZmp6ZFdTcks3U3ZQNktDcU5OKzAzbjJNQ1lMaFZSNG5iSTVhTmo3dG9ISXVuaTVhWGthRUdza0ZLaEpqczFybC9GK2JkNlJVS1NQays5K2FRTlZ1UWFpVk1wMlUwdTZYeUREOHdJQ2pWOVJaYWoyRUhvMGM0b054ZElwbkdJbmJ5U2YvV1ZNRHVSMC9oTlNaNkU5V25tZGxjTkF3b1NlVHJhZXd1aC9zblhhWnlMditkaGI5eUdNZTJJeGY0N0JGZDhkZjlhMkdrWlV6MnlUSFgxTmNXaFlyaiIsIm1hYyI6IjAyMzM4MTA4OWMyNTZlZTM4YjQ2OGQxMjg2Y2MxMjQ2ODhjM2JmM2QxOTMwN2M2NDYyNzgxNDI1MGIyODY4ZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImszcWs0SlN5RnF2SEZnMjFIbzNoRlE9PSIsInZhbHVlIjoiSkIxaVRWZ2ZSSi9FcUozTFFRcW4rcnIzWFBIL2ovcG5jYnRmYWE2VnlQN1JSeEZnbU9qQnlLK3Nyc3J4QzdHbHpoM2hxV2pwT1duRGMvdllGVktxSGVVRFhJWkVFVjBoNFhpQ0YvOUIvekYwS3pmbXcvTnQweWlzWldzZUJhQTFYQ1hGYURwdzRCYjNhQW5RTU1SSHpqQ09UMFRhY2N6UzY4cWRpaHpma2QvUm14ZmZ1TVkrU012NnYxSThOUm9LM0ZDTVEzd3h3MllGcEhZUEpuN0xvSnZLbmZ4VWZQQmtINjQyaHJWV2Fyb0V0bkl1b0V5cFJHRE92dzFJZUhkUlpNSTIrS0xGQitlV1o1a3pLNC92WjFsU0Z3NnpSaXJ5OTh5Rk9nNVdtcjhSTDhGMVRmcUtwWFZDL2tSVUs1aEZkYkpycklwUjhYcXZHMjhDZzVPZzVLNUxtTjlLM3l3eWk2TG1lSk4zVjBMOTFxRXlnbzMvNUg0ZmsrVVkzOGJ0N1VFMFdpYnh3MzE4UWJoVmU2ZGRENytrS2g3S2twUTdkUXVDTVZ6VGpxTlpWellQRkwxT3RWbjM2S0hKQTE1ZmR5Y0E0aUdwTHZnMW1MNW5zNEpXclNFU2FSdUk4a0x3REpJK1hjTGRhaVEwbWFPMkNxRDhIU2VHc1hJRE1PQzJXb0d2clJ4U1N3cmdtREJ2SEVka1hVTnBTenQ0N0Fhd2lhVjJhdzRUaEp4Ymg0OGxKa09ONVA0TDRlL1hwMzlSZk90Z0UzblhjYTBRMm9QbVJBYzVCeUhid2ZrakYvR2grL3VoN3FjVnRpZFN3eWZDMGZBS2hobUlHeG9QTjZNNSIsIm1hYyI6ImZjZTU1MzhiYmJlMmZlZTMzNmVjZTk0MDNhZDJkNzc1ZmIzN2FhMGQxMWY0MDg3MDE3YmJhODU5ZDQ0MjM1ZmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+