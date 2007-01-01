Геннадий Новосельцев провел совещание по вопросам контроля за исполнением закона «о наливайках»

В прошлом созыве депутатами Законодательного Собрания был принят закон «о наливайках». Он вступил в силу с 1 марта 2025 года.

В соответствии с ним продажа алкогольной продукции запрещена с 22:00 до 10:00 в заведениях, которые находятся ближе чем в 50 метрах от многоквартирных домов, за исключением ресторанов.

Также минимальная площадь зала обслуживания должна быть не менее 65 квадратных метров.

- Несмотря на то, что многие подобные заведения перепрофилированы или закрыты, жалобы от жителей поступают. На это обратила внимание редакция «Калужских новостей». Спасибо журналистам за работу, - сказал председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, открывая совещание.

В работе также приняли участие представители министерства конкурентной политики, администрации Калуги.

- Вместе с ведомствами поработаем над совершенствованием законодательства в плане ужесточения штрафов. Необходимо также усилить контроль за исполнением закона. Главное - сохранение здоровья людей, - написал Геннадий Новосельцев на своих страницах в социальных сетях по итогам обсуждения.