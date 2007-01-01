Мечту рождает детство

Семейный центр «Планета Калуга» стал космически популярным.

Наверное, каждый родитель отдаст все на свете за жизнерадостный смех своего ребенка. Искреннюю улыбку способны вызвать только положительные эмоции. За счастьем и радостью горожане и гости нашего региона разных возрастов спешат в уникальный семейный центр «Планета Калуга», который открылся в этом году на Правобережье. Здесь путь к звездам уже не так сложен и тернист, а новые галактики творчества гостеприимно открывают свои просторы. Настоящая планета развлечений находится в центре колыбели космонавтики и зарекомендовала себя как самая теплая и атмосферная орбита детства. Символом семейного центра является звездная семья медведей: Настасья Ивановна — созвездие Большой Медведицы, Мишутка — Малая Медведица, Михайло Потапыч — Полярная звезда, указывающая путь на север.

Под светом созвездий каждая семья находит свое место, где можно побыть вместе, поделиться радостью и помечтать о будущем.

Космически круто

Такого в Калуге, действительно, еще не было — ​бескрайние просторы удовольствия: игровой лабиринт высотой почти в два этажа, Ниндзя-полоса, air­park, скалодром, beauty и car-station, зона автоматов, аппараты виртуальной реальности, футбольное и баскетбольное поля.

Аттракционы и игровые аппараты в «Планете Калуга» совсем не похожи на привычные. Новый взгляд на цифровые миры готова предложить VR‑зона.

VR‑мотоциклы позволят игрокам прочувствовать молниеносную скорость во время динамичных игр с реалистичной графикой и управлением.

Местом притяжения стал пятиметровый космический лабиринт. Здесь дети могут покататься с тюбинговой горки и повеселиться в гигантском сухом бассейне с шариками. Кроме того, каждый желающий может попробовать свои силы, ловкость и выносливость на Ниндзя­полосе.

Самых отважных приглашают покорить настоящий скалодром высотой около шести метров. Юные альпинисты проходят интерактивные маршруты среди звезд и планет.

Кроме того, у юных калужан есть уникальная возможность попробовать свои силы в творческих мастер-классах, а также принять участие в тематическом дне: ​науки, спорта, профессии, космоса…

Вместе веселее

В семейном центре можно провести любой праздник — ​день рождения, выпускной или просто встретиться с друзьями.

Яркие тематические модули ждут наших маленьких гостей. Доступен выпуск электронных пригласительных, которые легко можно отправить всем друзьям. Поздравить именинника на выбор придут больше 150 любимых героев. Самые яркие моменты праздника, в том числе вынос торта с элементами шоу, танцы, интерактивные игры, можно запечатлеть на видеоролике.

Ура, каникулы!

В период летних каникул в «Планете Калуга» была открыта детская площадка «Отрыв вселенского масштаба». Это невероятные приключения!

Веселые, отзывчивые, настоящие вожатые стали детям друзьями!

Игры, командные квесты, зарядка, активности каждый день.

Поддержка наставников из бизнеса, искусства и спорта — ​всех тех, кто вдохновляет мечтать и действовать! Поездки на лошадях, Калужские термы, улиточная ферма и музеи...

Каждый ребенок заслуживает яркого, теплого и радостного отдыха.

Именно поэтому в центре запущена особенная творческая площадка для детей от 8-14 лет с ограниченными возможностями здоровья, с заботой о развитии и профессиональной поддержке. Все это делает детей счастливыми.

Управляющий семейным центром «Планета Калуга» Татьяна Сергеевна Киреева.

Время с пользой

Каждому знакома ситуация, когда после уроков в школе вы не бежите играть с друзьями, а садитесь выполнять домашнее задание. «Планета Калуга» придумала, как помочь продлить детство даже после поступления в школу. В центре запустили продленку с сентября по май для учеников 1-4-го классов. Опытные специалисты забирают детей после занятий в школе и привозят в центр. Здесь школьники не только выполняют домашнее задание под руководством педагогов, но и обедают, играют и отдыхают.

Семейный центр «Планета Калуга» старается идти в ногу со временем и с каждым днем становиться все лучше для своих посетителей. Большой вклад в счастливое детство юных калужан позволил центру завоевать престижную награду в премии «Бренд года».

А семья медведей, застывшая на звездном небе, напоминает нам, что самое главное сокровище в жизни — быть рядом с теми, кого любишь.

г. Калуга, 1-й Академический проезд, дом 5

тел.: +7 (4842) 20-08-50

https://planeta40.ru/