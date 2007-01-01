Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В Калужской области готовят новый рекорд России
Новость дня Общество

В Калужской области готовят новый рекорд России

Дмитрий Ивьев
23.10, 10:29
0 1124
В декабре в Малоярославецком районе спортсмены планируют установить достижение по продолжительности нахождения в проруби при температуре воды не выше +4 градусов.

Инициатива принадлежит сообществу «Малоярославецкие моржи».

Как сообщил глава района Вячеслав Парфенов, зимний фестиваль назовут «Лужа – для француза, а для нас здравница» - это отсылка к войне 1812 года. Участники полезут в прорубь на одном из обводнённых карьеров. Достижение собираются зафиксировать представители «Книги рекордов России».

- В связи с уникальностью мероприятия ожидается большое количество гостей и участников из других регионов страны, - подчеркнул Парфенов.

