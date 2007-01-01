Афиша Обнинск
Кухня высокого полета

23.10, 10:51
0 815
Ресторан «Пять звезд» умеет удивлять.

Здесь каждое блюдо — ​новое открытие на пути к божественному наслаждению, своего рода эксперимент, вообразить который практически невозможно. Калужанам полюбилась не только превосходная кухня ресторана, но и уникальная концепция, аналога которой нет в регионе. «Пять звезд» завоевали не только наши сердца, но и звание «Бренд года».

История ресторана началась с простого «а что, если?» и вылилась в грандиозный проект. Команда поставила перед собой цель: попробовать объединить любовь к вкусной еде и безграничное притяжение космоса. Так зародилась идея гастрономического путешествия к звездам, не покидая Земли. Теперь ресторан — ​это пространство, вдохновленное космическими одиссеями и научными открытиями.

Необычный интерьер, переносящий гостей на орбитальную станцию, и изысканная кухня сделают обед или ужин незабываемым. Основное и детское меню ресторана продуманы до мелочей: от интригующих названий до бесподобных вкусовых сочетаний. Стилистики придерживаются и официанты, которые подают блюда в ярко-оранжевых скафандрах.

Команда проекта оправданно называет себя мечтателями, гурманами и космическими энтузиастами, ведь сфера их деятельности может определено считаться новаторской. Концепция ресторана базируется на пяти основополагающих ценностях, определяющих его исключительность: семья, дружба, безопасность, открытость и поддержка. «Пять звезд» — ​это место, где ценят уют семейных встреч, атмосферу дружбы и доверия, стремятся обеспечить полную безопасность каждого гостя, поддерживают открытый диалог и сотрудничают с местными производителями, предлагая лучшие дары Калужской земли. Ресторан работает только с проверенными партнерами — ​ведь именно качественные и свежие ингредиенты позволяют создавать настоящие кулинарные шедевры.

Генеральный директор ресторана «Пять звезд» Анна Николаевна Лукьянова.
Генеральный директор ресторана «Пять звезд» Анна Николаевна Лукьянова.

Для посетителей, которые предпочитают современную европейскую кухню, здесь предлагаются салаты, горячее и закуски.

Для настоящих гурманов есть необычные блюда, процесс подготовки которых требует высокого мастерства. Кроме того, в меню есть роллы и бургеры. Любители десертов могут побаловать себя свежими тортиками, мороженым, чизкейками, безе, блинчиками.

Особая гордость ресторана — ​барная карта, ассимилирующая целую галактику вкусов. В ресторане гости могут попробовать как классические коктейли, так и авторские напитки. Калужанам уже полюбились уникальные «звездные» чаи и кофе, в состав которых входят секретные ингредиенты, добываемые с «других планет».

В ресторане каждую неделю обновляется меню звездных бизнес-ланчей, которые можно попробовать с 12:00 до 16:00. В эти часы также действует скидка 20% на основное меню. Приятный бонус будет ждать калужан при заказе от 10 бизнес-ланчей. В ваш офис доставят бесплатно.

«Пять звезд» — ​это, определенно, место для всей семьи. В ресторане также есть специальное детское меню, учитывающее вкусы маленьких астронавтов. Веселье и отдых гарантируются в большом банкетном зале, интерьер которого сразу погружает в атмосферу космического праздника. Развлечение по душе найдет здесь и каждый взрослый. В ресторане проходят интеллектуальные викторины, «космическое» караоке, а также можно организовать любой праздник: от дня рождения, корпоратива до бизнес-встречи.

За достаточно небольшой срок ресторан «Пять звезд» стал не просто очередным заведением общепита, а настоящим центром притяжения для всех, кто любит космос, ценит изысканную кухню и открыт новым впечатлениям. Команда проекта стремится создать место, где каждый гость чувствует себя особенным.

г. Калуга, 1-й Академический проезд, дом 5

тел.:  +7 999 055 25 55

