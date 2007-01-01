Кухня высокого полета

Ресторан «Пять звезд» умеет удивлять.

Здесь каждое блюдо — ​новое открытие на пути к божественному наслаждению, своего рода эксперимент, вообразить который практически невозможно. Калужанам полюбилась не только превосходная кухня ресторана, но и уникальная концепция, аналога которой нет в регионе. «Пять звезд» завоевали не только наши сердца, но и звание «Бренд года».

История ресторана началась с простого «а что, если?» и вылилась в грандиозный проект. Команда поставила перед собой цель: попробовать объединить любовь к вкусной еде и безграничное притяжение космоса. Так зародилась идея гастрономического путешествия к звездам, не покидая Земли. Теперь ресторан — ​это пространство, вдохновленное космическими одиссеями и научными открытиями.

Необычный интерьер, переносящий гостей на орбитальную станцию, и изысканная кухня сделают обед или ужин незабываемым. Основное и детское меню ресторана продуманы до мелочей: от интригующих названий до бесподобных вкусовых сочетаний. Стилистики придерживаются и официанты, которые подают блюда в ярко-оранжевых скафандрах.

Команда проекта оправданно называет себя мечтателями, гурманами и космическими энтузиастами, ведь сфера их деятельности может определено считаться новаторской. Концепция ресторана базируется на пяти основополагающих ценностях, определяющих его исключительность: семья, дружба, безопасность, открытость и поддержка. «Пять звезд» — ​это место, где ценят уют семейных встреч, атмосферу дружбы и доверия, стремятся обеспечить полную безопасность каждого гостя, поддерживают открытый диалог и сотрудничают с местными производителями, предлагая лучшие дары Калужской земли. Ресторан работает только с проверенными партнерами — ​ведь именно качественные и свежие ингредиенты позволяют создавать настоящие кулинарные шедевры.

Генеральный директор ресторана «Пять звезд» Анна Николаевна Лукьянова.

Для посетителей, которые предпочитают современную европейскую кухню, здесь предлагаются салаты, горячее и закуски.

Для настоящих гурманов есть необычные блюда, процесс подготовки которых требует высокого мастерства. Кроме того, в меню есть роллы и бургеры. Любители десертов могут побаловать себя свежими тортиками, мороженым, чизкейками, безе, блинчиками.

Особая гордость ресторана — ​барная карта, ассимилирующая целую галактику вкусов. В ресторане гости могут попробовать как классические коктейли, так и авторские напитки. Калужанам уже полюбились уникальные «звездные» чаи и кофе, в состав которых входят секретные ингредиенты, добываемые с «других планет».

В ресторане каждую неделю обновляется меню звездных бизнес-ланчей, которые можно попробовать с 12:00 до 16:00. В эти часы также действует скидка 20% на основное меню. Приятный бонус будет ждать калужан при заказе от 10 бизнес-ланчей. В ваш офис доставят бесплатно.

«Пять звезд» — ​это, определенно, место для всей семьи. В ресторане также есть специальное детское меню, учитывающее вкусы маленьких астронавтов. Веселье и отдых гарантируются в большом банкетном зале, интерьер которого сразу погружает в атмосферу космического праздника. Развлечение по душе найдет здесь и каждый взрослый. В ресторане проходят интеллектуальные викторины, «космическое» караоке, а также можно организовать любой праздник: от дня рождения, корпоратива до бизнес-встречи.

За достаточно небольшой срок ресторан «Пять звезд» стал не просто очередным заведением общепита, а настоящим центром притяжения для всех, кто любит космос, ценит изысканную кухню и открыт новым впечатлениям. Команда проекта стремится создать место, где каждый гость чувствует себя особенным.

г. Калуга, 1-й Академический проезд, дом 5

тел.: +7 999 055 25 55