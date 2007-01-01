Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Таргетинг, ИИ и безопасность: калужские предприниматели внедрят новые цифровые решения
Новость дня Общество

Таргетинг, ИИ и безопасность: калужские предприниматели внедрят новые цифровые решения

23.10, 10:14
0 337
Фото: пресс-служба T2.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Калуге прошел бизнес-форум для предпринимателей, посвященный практическому применению ИИ и защите от киберугроз. Мероприятие организовали оператор мобильной связи Т2 и Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области».

Рост бизнеса — с технологиями

Директор калужского филиала Т2 Татьяна Постнова рассказала предпринимателям, как с помощью ИИ и Big data привлечь клиентов, найти сотрудников и увеличить выручку. 

Например, cервис таргетированных SMS-рассылок T2 позволяет быстро решать все эти задачи. Успешные кейсы предпринимателей в разных сферах говорят сами за себя:

  • В производстве с помощью рассылок искали линейный персонал для кондитерской фабрики. Результат: 50 человек откликнулись на SMS с вакансией, удалось закрыть потребности по штату на 100%.
  • В ритейле — увеличили посещаемость пункта выдачи заказов. Результат: свыше 700 переходов по ссылке из SMS c информацией об открытии нового пункта, рост выручки.
  • В сфере услуг — привлекли клиентов в барбершоп. Результат: более 460 переходов по ссылке с рекламой салона, 13 записей.
  • В организации мероприятий — набрали участников на спортивный забег. Результат: 115 переходов по ссылке из SMS с описанием соревнования, 15 приобретенных путевок.

Татьяна подчеркнула, что SMS-таргет — это не просто рассылка, а точный маркетинговый инструмент. «Мы даем бизнесу возможность говорить с клиентами на одном языке и предлагать своим покупателям именно то, что их действительно интересует. Такая точность и скорость донесения информации являются критически важными», — подчеркивает Татьяна Постнова. 

При этом важно отметить, что при настройке рассылок бизнес-клиенты смогут сами выбирать аудиторию получателей по полу, возрасту, интересам и другим параметрам. Но данные абонентов при этом будут обезличены — то есть ни имени, ни телефона, другой персональной информации пользователи не увидят. А SMS придут только тем абонентам, которые согласились на получение таких рассылок.

Кибербезопасность — must have

Технический директор калужского филиала Т2 Александр Чепа рассказал о сервисах оператора, которые помогают бизнесу защитить свой сайт и продажи. Он обратил внимание на то, что любая компания, вышедшая в онлайн, становится мишенью для киберпреступников.

«Более 60% российских предпринимателей продают товары и услуги через сайт или интернет-магазин. При этом 65% клиентов оценивают риски хакерских атак как высокие, — привел статистику Александр Чепа. — Только в 2024 году частота ежедневных взломов выросла в 4 раза. Для малого бизнеса последствия могут быть фатальны — от потери прибыли и репутации до полной остановки работы».

Эксперт представил готовые облачные решения для защиты интернет-магазинов и сайтов, которые доступны даже для малого и среднего бизнеса: «Наша система мгновенно обнаруживает вредоносные активности и фильтрует трафик с помощью ИИ. Это не только защита, но и оптимизация расходов на продвижение, так как вы предприниматели смогут блокировать нападения ботов и работать только с реальными клиентами», — пояснил Александр Чепа.

Технологии — это база

В своем выступлении Александр Чепа также затронул тему технического развития сети Т2 в регионе, которое является основой для всех цифровых сервисов.

«Покрытие T2 охватывает территорию, где живет свыше 99% жителей области. Мы продолжаем инвестировать в развитие сети, чтобы качественная связь и интернет были доступны жителям, а бизнес — мог пользоваться современными решениями», — резюмировал Александр Чепа.

Форум стал площадкой, где калужские предприниматели смогли обменяться опытом и обсудить, как с помощью технологий развивать и защищать свой бизнес. 

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280. erid: 2VfnxvvuuJ9

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IjlpZWlEa3NiM2NrYVNjSjR4Y0RZVWc9PSIsInZhbHVlIjoiT3NjNDNYRC95N2k5b1dkNHExSy81UGlKeDAzbjFCa0JIYXhKZjh0NGo2VkxmRllTc3ZnSXNyTVprZ2N5UEw2cXdiMTQzbW4xZkZKc3JoQ05OVVVXYjdYbmtkb2t1cVJ6eDJaNGVaUjVBcGxtSWVmejIvQUtKQVNUdjVGV2U2b2RUWGRYT2ZzYWF1bThSL254OE9hRjVSdjhFNkNCOUE5YTdDVDBWUzBzeVhCWXdUZmZCRUVMVVRuazJKMHJwamlXYTlITXZBVElIMS8zQ2daM0ZscE4wUjZGeEtkQnY2dGZUTzJCdnRtaktkM2taQ0tpMTFiakM4YUhtY2RyR1BaWmh6NFlobWtGS01JUTJvK2l0RzdKM053SG9MckpaMFIrWlN1KzBDUFZrdW44QTNHWmZMQ2lYdWMvckxqT20rbDZaaWgra3FCbG90Q0FGY3VOR0kxcWM0Q2wxUFBaSzMzTzEvVXhsSGJwRG1VTzBXZmxRZ2J5cGVYR2dQakZDbWNNay92b0lGQ1BaTm1WRU1wSThpdFJPZGdZM0VrMTBhZWU5WFF2Wm5sd2ZyNXg4U0tnL3BjZ3Rna1JKOWV1ZXJQUiIsIm1hYyI6Ijg4ZjliYjZhYjI5Njk5Njk2YTE5NDBkYTA2ZWViMjFiZjQ1MDk5NzM5NGFlMTg4ZTJlZWU3YjczMTI0MmU0NjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5ZMnlXcG9ja0U0RU54U2pUYk1oM3c9PSIsInZhbHVlIjoiKzk5K1BKclJZMXpSNG5KdDF4V2Fhd1ZYblY3SzVMUW8vUkF6SCtJVnpWdXAyYldlbTNYalBpWTN0dDdiVUFqSExxSzc3RVRvemFkTmdSOHpOcndtcnliWmpXUVU2TDVXREp4SzRuUVNjcldvY0c3YldxQ0pTTHFyV0Y3SUNQZGhUYmd3TFllZ21VZU5UYWNjM3p1UTdTRzgrbVJEV3dqUFlQRGdoTXk5QjJwZFhHSGNHQXcyejZLVEhQZitTMk5UUDZJUG9kQm5iME5NY0E0eDZKTWlNR2ZNNGJKMmJDc3RiSlZTeTVnTkZGYzdicTduWEh2b3lpUFEzcCs0eXBiSGxYaWFNRGJmTlE0V1p5TCtXRUs4NXhwRWV6UUJTMFQ2cHRiU28rR0tqdDllMHRLVmVERTZWTWJ5djJXWW1JRWFvaXVnRWladFhFZXVvZmlCaS95YTJNZTFncE1PcG5EMEZlL3dLVkZUOVJrOTNRdWZHMzZtaTFaRmRZS0JsWFFBaDJXK2JZSTlTQUxBSVhWZEdpcUhydEtObmV0WjRkRHJEUWNtWGh4TXZyRCtvQkppc0lrQmVsQXJpN1VmWm85R3ArczkwWmFla1dreGtLdEcxZWZCUjlZbmtqaU45a2lNUlZnUHZoTXUydXVlMWhXa3VUYWxqZ3VyN1VBUWxDS1VhZjR4SVNwWHpMVnQramluNXhFTGR1M3c1Q3BEeDNqaTUvQXA0MXNJcHRmeS9PU0E1cnNaaHpsK1V2NXpkN0E3a2szays1QUxkbnIxbVNNai9talV5eXB1LzBEdFFoVm9WVXUyL2gwWldCTGt3NDVBR2draTZTb0xDWDV3U3BaVyIsIm1hYyI6ImI0YmQxMjhlY2I3ZDQwYzhhMjYwODQyY2IwNWNmM2JmM2RkNjdlZDEzYTlhMWYwYjE0MGVlMzNhMTc0YzQ4NGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+