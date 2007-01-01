Таргетинг, ИИ и безопасность: калужские предприниматели внедрят новые цифровые решения

Фото: пресс-служба T2.

В Калуге прошел бизнес-форум для предпринимателей, посвященный практическому применению ИИ и защите от киберугроз. Мероприятие организовали оператор мобильной связи Т2 и Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области».

Рост бизнеса — с технологиями

Директор калужского филиала Т2 Татьяна Постнова рассказала предпринимателям, как с помощью ИИ и Big data привлечь клиентов, найти сотрудников и увеличить выручку.

Например, cервис таргетированных SMS-рассылок T2 позволяет быстро решать все эти задачи. Успешные кейсы предпринимателей в разных сферах говорят сами за себя:

В производстве — с помощью рассылок искали линейный персонал для кондитерской фабрики. Результат: 50 человек откликнулись на SMS с вакансией, удалось закрыть потребности по штату на 100%.

— с помощью рассылок искали линейный персонал для кондитерской фабрики. Результат: 50 человек откликнулись на SMS с вакансией, удалось закрыть потребности по штату на 100%. В ритейле — увеличили посещаемость пункта выдачи заказов. Результат: свыше 700 переходов по ссылке из SMS c информацией об открытии нового пункта, рост выручки.

— увеличили посещаемость пункта выдачи заказов. Результат: свыше 700 переходов по ссылке из SMS c информацией об открытии нового пункта, рост выручки. В сфере услуг — привлекли клиентов в барбершоп. Результат: более 460 переходов по ссылке с рекламой салона, 13 записей.

— привлекли клиентов в барбершоп. Результат: более 460 переходов по ссылке с рекламой салона, 13 записей. В организации мероприятий — набрали участников на спортивный забег. Результат: 115 переходов по ссылке из SMS с описанием соревнования, 15 приобретенных путевок.

Татьяна подчеркнула, что SMS-таргет — это не просто рассылка, а точный маркетинговый инструмент. «Мы даем бизнесу возможность говорить с клиентами на одном языке и предлагать своим покупателям именно то, что их действительно интересует. Такая точность и скорость донесения информации являются критически важными», — подчеркивает Татьяна Постнова.

При этом важно отметить, что при настройке рассылок бизнес-клиенты смогут сами выбирать аудиторию получателей по полу, возрасту, интересам и другим параметрам. Но данные абонентов при этом будут обезличены — то есть ни имени, ни телефона, другой персональной информации пользователи не увидят. А SMS придут только тем абонентам, которые согласились на получение таких рассылок.

Кибербезопасность — must have

Технический директор калужского филиала Т2 Александр Чепа рассказал о сервисах оператора, которые помогают бизнесу защитить свой сайт и продажи. Он обратил внимание на то, что любая компания, вышедшая в онлайн, становится мишенью для киберпреступников.

«Более 60% российских предпринимателей продают товары и услуги через сайт или интернет-магазин. При этом 65% клиентов оценивают риски хакерских атак как высокие, — привел статистику Александр Чепа. — Только в 2024 году частота ежедневных взломов выросла в 4 раза. Для малого бизнеса последствия могут быть фатальны — от потери прибыли и репутации до полной остановки работы».

Эксперт представил готовые облачные решения для защиты интернет-магазинов и сайтов, которые доступны даже для малого и среднего бизнеса: «Наша система мгновенно обнаруживает вредоносные активности и фильтрует трафик с помощью ИИ. Это не только защита, но и оптимизация расходов на продвижение, так как вы предприниматели смогут блокировать нападения ботов и работать только с реальными клиентами», — пояснил Александр Чепа.

Технологии — это база

В своем выступлении Александр Чепа также затронул тему технического развития сети Т2 в регионе, которое является основой для всех цифровых сервисов.

«Покрытие T2 охватывает территорию, где живет свыше 99% жителей области. Мы продолжаем инвестировать в развитие сети, чтобы качественная связь и интернет были доступны жителям, а бизнес — мог пользоваться современными решениями», — резюмировал Александр Чепа.

Форум стал площадкой, где калужские предприниматели смогли обменяться опытом и обсудить, как с помощью технологий развивать и защищать свой бизнес.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280. erid: 2VfnxvvuuJ9