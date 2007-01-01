Афиша Обнинск
Общество

Тарусянину помогли вернуть 52 тысячи рублей за неполученный товар

Евгения Родионова
23.10, 10:20
0 368
В среду, 22 октября, прокуратура Тарусского района проведена проверка по обращению 64-летнего местного жителя, обманутого мошенниками.

По словам прокуратуры, он не получил заказанный товар после оплаты.

— В декабре 2024 года мужчина перешёл по ссылке на рекламу товаров в сети «Интернет», заказал измельчитель бензиновый и оплатил его стоимость в размере 52 тысяч рублей по реквизитам, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура обязала владельца счёта вернуть денежные средства.

Прокуратура взяла дело на контроль.

