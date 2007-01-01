Тарусянину помогли вернуть 52 тысячи рублей за неполученный товар
В среду, 22 октября, прокуратура Тарусского района проведена проверка по обращению 64-летнего местного жителя, обманутого мошенниками.
По словам прокуратуры, он не получил заказанный товар после оплаты.
— В декабре 2024 года мужчина перешёл по ссылке на рекламу товаров в сети «Интернет», заказал измельчитель бензиновый и оплатил его стоимость в размере 52 тысяч рублей по реквизитам, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура обязала владельца счёта вернуть денежные средства.
Прокуратура взяла дело на контроль.
