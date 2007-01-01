«Стройальянс»: возрождая прошлое, строим будущее

От купеческих калужских Гостиных рядов до величественных сталинских высоток Москвы — команда единомышленников из Калуги превратилась в одну из ведущих реставрационно-строительных компаний, которые спасают историческую память России.

В мире, когда время неумолимо меняет привычный нам облик городов, есть люди, которые могут остановить его ход. Их миссия ​не сносить и возводить с нуля, а возвращать к жизни то, что веками было шедевром архитектурной мысли.

Они не просто строители. Они — ​врачеватели зданий, стены которых еще помнят звон поддужных ямщицких колокольчиков, цокот лошадиных копыт по булыжной мостовой да размеренные речи купцов и мещан.

Компания «Стройальянс», заслуженно получившая звание «Бренд года‑2025» по версии «Комсомольской правды — ​Калуга», доказала: сохранение истории — ​это самая современная и востребованная профессия. Для них Калужская область ​не просто родной край, а отправная точка масштабной миссии, уже получившей признание по всей России.

Не просто ремонт, а высший пилотаж строительного искусства

«Строить с нуля проще». Эти слова главного инженера проекта «Стройальянса» Юлии Прокуниной ​не метафора, а суровая реальность. В то время как девелоперы типовых жилых кварталов следуют отработанным технологиям, архитектор-­реставратор сталкивается с уникальным пазлом, где нет места стандартным решениям.

Представьте дом купца XIX века. В этом здании применялись технологии строительства, о которых мы можем теперь прочитать только на страницах пожелтевших дореволюционных книг. Ведь на смену известковому раствору с яичными желтками пришел современный цемент, а деревянную поверхность можно не грунтовать раствором медного купороса с водой, в котором растворяют кусок старого мыла. На смену этому пришли современные материалы и технологии. И задача архитектора-реставратора – повторить старинную технику, в том числе и используя современные материалы, которые не просто возвратят былую красоту, но и будут максимально соответствовать истории.

— Это гораздо сложнее, чем строить с нуля, — ​делится Юлия Прокунина. — ​Технологии, материалы уже совершенно иные, и проведение ремонтно-­реставрационных работ на объектах, имеющих истерическую ценность, — ​это колоссальная и кропотливая работа. Но каждый такой объект для нас уникален и интересен одновременно.

Главный архитектор проекта Алина Евсеева добавляет: наличия одного специального образования для того, чтобы стать хорошим специалистом, мало. Мастер своего ремесла должен пройти через годы практики, постоянного поиска новых знаний и неустанного преодоления новых профессиональных вершин.

Команда, видящая судьбы за кирпичами

В 2015 году небольшая группа энтузиастов приняла вызов — ​реконструкцию калужских Гостиных рядов. Успех этого проекта стал не просто первой строчкой в портфолио, а краеугольным камнем философии компании. Девиз «Мы — ​одна команда» здесь не пустой корпоративный лозунг, а руководство к действию.

— Конечно, строительство жилых кварталов сегодня, возможно, выгоднее и даже проще, но мы убеждены, что сохранение и возрождение архитектурного наследия прошлых веков — ​это наша важнейшая задача, — ​говорит генеральный директор «Стройальянса» Константин Дорошенко.

Именно эта миссия сплотила людей. В компании практикуют необычный тимбилдинг — ​экскурсии по восстановленным объектам. Совместная прогулка по улице Ленина, возможность увидеть дом, где когда-то располагался легендарный магазин «Часы», сияющий свежей краской, или полюбоваться отреставрированным домом Щепочкина — лучшая мотивация. Сотрудники своими глазами видят, что их труд — ​это не просто отчеты и сметы, а реальное преображение пространства, то, что радует душу и меняет облик города к лучшему.

— Смотришь и радуешься, — ​признается Константин Дорошенко. — ​Мы гордимся тем, что сохраняем историю для наших детей.

От Калуги до Москвы: как региональный бренд стал федеральным

Успех, как талант, сложно удержать в рамках одного региона. Сделав себе имя на объектах Калужской области — ​доме Яновских, комплексе в честь 600-летия Калуги («шарике»), доме купца Калашникова, ​«Стройальянс» стал получать предложения из других городов. Так у компании появился полноценный офис в Москве.

Сегодня компания успешно работает над проектами, которые выходят далеко за пределы родного калужского региона, — ​«Стройальянс» подтверждает свой статус эксперта в области сохранения культурного наследия.

«Стройальянс» — ​это не просто калужская компания, которая работает в других регионах. Это российская компания с калужским сердцем.

Будущее, построенное на фундаменте прошлого

«Стройальянс» — ​это команда профессионалов, объединенных общей любовью к истории и стремлением сохранить ее для будущих поколений. Ее работа — ​это диалог с прошлым, и каждая деталь имеет значение, каждая стена рассказывает свою удивительную и захватывающую историю.

В мире, где скорость и новизна часто преобладают, «Стройальянс» напоминает нам о ценности того, что было создано до нас. Он не просто возводит здания, он сохраняет души городов, даря вечность прошлому и строя будущее на его прочном фундаменте.

Подход к работе — ​это не просто следование технологиям, это искусство. Искусство видеть красоту в старом, находить гармонию между прошлым и настоящим и создавать пространство, которое будет вдохновлять будущие поколения.

— Мы не просто реставрируем здания, — ​говорит Алина Евсеева, — ​мы дарим им вторую жизнь. Мы хотим, чтобы люди, проходя мимо них, чувствовали связь с историей, чтобы понимали, что они ​часть чего-­то большего и гордились этим.

Именно поэтому каждый проект «Стройальянса» — ​это не просто работа, это вклад в будущее. Вклад в сохранение культурного наследия России, в создание пространства, которое будет вдохновлять и радовать людей.

Социальная ответственность — ​основа успеха

— «Стройальянс» понимает, что успех компании неразрывно связан с благополучием общества. Поэтому компания активно участвует в социальных проектах, направленных на поддержку культуры и образования. Мы считаем, что бизнес должен быть социально ответственным, — ​говорит Константин Дорошенко. — ​И хотим, чтобы наша работа приносила пользу не только нам, но и обществу в целом.

Компания поддерживает многочисленные социальные проекты, организует образовательные программы для молодежи, участвует в благотворительных акциях. «Стройальянс» верит, что инвестиции в культуру и образование — ​это инвестиции в будущее России.

Бренд, высеченный в камне

Звание «Бренд года‑2025» — ​это закономерное признание. Но «Стройальянс» — ​это бренд, который не строят на рекламе и маркетинге. Его строят на камне и кирпиче, на кропотливом труде и бесконечной любви к своему делу.

Их продукт — ​это не прибыль, а отреставрированные здания, которые мы видим каждый день, это спасенная история, которая становится частью нашей современной жизни.

Компания возрождает историю не как музейный экспонат, а как живой организм, в котором продолжается жизнь. И глядя на ее работу, понимаешь: пока есть такие компании, как «Стройальянс», у наших городов есть душа, а у нас — ​прямая связь с прошлым, которое так бережно и профессионально сохраняют для будущего. И это будущее, без сомнения, будет ярким не только в Калужской области, но и по всей России, куда бы ни привел ее новый проект.

Вместо заключения: наследие, которое мы оставим

«Стройальянс» — ​это пример того, как можно успешно сочетать бизнес и любовь к истории. Это команда профессионалов, которые не просто строят, а создают наследие. Наследие, которое будет радовать и вдохновлять будущие поколения.

Их работа — ​это не просто реставрация зданий, это сохранение души России. Это вклад в будущее, которое строится на прочном фундаменте прошлого.

— Мы хотим, чтобы наши дети и внуки гордились тем, что мы сделали, — ​говорит Юлия Прокунина. — ​Мы хотим, чтобы они знали, что мы сохранили для них частичку истории, частичку души России.

Именно поэтому «Стройальянс» — ​это не просто компания, это миссия. Миссия сохранения культурного наследия России, миссия создания будущего, построенного на фундаменте прошлого. Миссия, которая делает мир лучше.