Сценарий незабываемого отдыха.

Учредитель и руководитель ВЦ «Калужские термы» Глобина Елена Владимировна.

«Калужские термы» остаются на высоте

На курорт без перелета — что может быть прекраснее? Особенно когда за окном пасмурная погода. Бархатная осень — время замедлиться и позволить себе отдых. Пора восстановить силы, перезагрузиться от городской суеты и почувствовать гармонию с собой. Идеальное место все-таки существует, причем в самом сердце нашего региона. Райский уголок на пяти тысячах квадратных метров уже в четвертый раз завоевал титул «Бренд года», и это доверие калужан и гостей города, безусловно, очень искреннее и оправданное.

И пусть весь мир подождет

«Калужские термы» на Правобережье — то самое место, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Ежедневно на протяжении уже нескольких лет здесь дарят счастье и радость многим калужанам и гостям региона. Это современный круглогодичный термальный комплекс, где главным центром притяжения стали большие бассейны с горками, джакузи и комфортными зонами отдыха. Изюминкой курорта, безусловно, можно считать коллективное парение и мастер-классы, которые проводятся для гостей совершенно бесплатно. Это отличная возможность познакомиться ближе с миром банного искусства. Идеальным выбором для тех, кто хочет получить максимум удовольствия от процедур, станет индивидуальное парение.

В «Калужских термах» ценят время и готовы предложить своим гостям персональный подход в составлении программы. Кроме того, каждый желающий может подарить мгновения релакса близким и родным. В продаже доступны сертификаты на отдых и индивидуальное парение.

Погружение в атмосферу гармонии тела и духа начинается с первых минут пребывания в комплексе. Для посетителей оборудованы просторные раздевалки с фенами и уютные душевые.

Внутри функционируют 13 бань и саун разных традиций, термальный и морской бассейны под открытым небом, горки, грязевая баня, кабинет массажа, SPA-процедур, кафе. В «Калужских термах» позаботились и о самых важных гостях и детском досуге. Для маленьких посетителей открыта детская развлекательная зона, где проводятся мастер-классы и игры. Огромным преимуществом станет собственная большая парковка.

Баня парит, здоровье и наслаждение дарит

Во время посещения комплекса у каждого есть уникальная возможность ознакомиться со всеми тонкостями искусства пара и отдыха в банях.

Пар-мастера комплекса постоянно повышают свою квалификацию, проходят дополнительное обучение, что делает каждое парение незабываемым шоу.

Коллективные парения обладают непередаваемой атмосферой, которая не оставила равнодушными многих заядлых и искушенных банщиков. Что-то по душе для себя тут найдет каждый.

В этом году в комплексе проходило масштабное событие «Открытый отборочный этап чемпионата России по коллективному парению «Пар «Колыбель космонавтики-2025». Гости были в восторге от разнообразных шоу-программ коллективного парения пар-мастеров со всей России.

Люди, предпочитающие отдых без хлопот, точно должны хотя бы раз в жизни побывать в «Калужских термах». Заглянув сюда однажды, вы кардинально измените представления о комфортном и ярком отдыхе в черте города.

Настоящий ажиотаж — в хорошем смысле этого слова — вокруг «Калужских терм» не случился бы без беспрецедентных усилий учредителя и руководителя проекта Елены Глобиной и ее большой команды. За многолетний труд и профессионализм на нелегком пути в индустрии туризма и развлечений региона компания и завоевала титул «Бренд года».

