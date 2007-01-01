Афиша Обнинск
Главная Новости Общество К 155-летию Калужского регионального отделения «Российского Красного Креста» состоялся круглый стол
Общество

К 155-летию Калужского регионального отделения «Российского Красного Креста» состоялся круглый стол

Дмитрий Ивьев
23.10, 08:03
0 194
В Общественной палате Калужской области прошёл круглый стол, посвящённый 155-летию Калужского регионального отделения «Российского Красного Креста». В заседании участвовали заместитель Губернатора Калужской области Ирина Агеева, председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, председатель Общественной палаты Оксана Милованова, сотрудники «Красного креста», члены волонтёрских и ветеранских организаций.

Обсуждались вопросы взаимодействия органов власти с отделениями Красного креста, реализация федеральных проектов в сфере оказания первой помощи и поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

«На протяжении полутора веков сотрудники и добровольцы Красного Креста самоотверженно трудятся на благо людей. Вы продолжаете эту благородную миссию и сегодня: оказываете помощь тем, кто в ней нуждается, спасаете жизни и здоровье, поддерживаете самых незащищённых – инвалидов, тяжелобольных, одиноких пожилых людей. Вы неустанно заботитесь об их благополучии и социализации. Вся ваша работа – это постоянный, ежедневный подвиг!», – подчеркнул в своём выступлении Юрий Моисеев.

Сотрудникам регионального отделения Красного креста были вручены почётные грамоты и благодарственные письма.  

